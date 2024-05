“Todo un dog lover”: Bruno Barticciotto reconoce que adoptar a dos perros le ayudó a recuperarse de sus lesiones en Talleres

Una nueva demostración que las mascotas son, en muchos casos, esenciales para la salud mental de las personas dio esta semana el delantero Bruno Barticciotto, quien luego de anotar su primer gol en Talleres de Córdoba tras meses de lesiones que le impedían consolidarse en el fútbol argentino, reconoció que uno de los apoyos que encontró fueron “dos perritas” que adoptó durante su proceso de recuperación.

En conversación con el programa “F90″, de ESPN Chile, Barticciotto recordó junto al panel de comentaristas deportivos, entre los que estaba su padre, Marcelo Pablo, los duros momentos que pasó por culpa de las lesiones y recaídas físicas en el cuadro cordobés.

La recuperación del “dog lover” Barticciotto

“Siempre tenía la esperanza de que en algún momento iba a cambiar la situación. Por más que me pasaba seguido (las lesiones), yo decía ‘algún día va a tener que parar’. Tuve mucho apoyo de la dirigencia, de los entrenadores, de mis compañeros, y eso es fundamental”, sinceró el delantero chileno, quien al ser consultado por su padre respecto del proceso que debió llevar para volver a recuperar su forma física, reconoció lo fundamental que fue su familia y sus dos mascotas en el proceso.

“Uno busca también cosas por afuera. Bueno, vos sabés que adopté a las dos perritas. Que ustedes vengan verme, todo, todo sirve”, señaló el jugador, quien también recordó el apoyo psicológico en su camino a la recuperación deportiva.

Marcelo Barticciotto entrevistó a su hijo, Bruno, en el programa "F90", de ESPN. Fuente: Captura de pantalla del programa "F90", de ESPN Chile.

“Sí (me sirvió el psicólogo), tampoco es que tenga mil consultas, sino que él ya se hizo como un cercano, y uno tiene estas charlas como un poco más profesionales, pero todo sumó”, puntualizó Barticciotto.

Ya recuperado, anotando goles -que no convertía desde julio del año pasado, cuando era jugador de Palestino-, y sumando minutos en su equipo -ingresó tanto en Copa Libertadores, ante Cobresal; como este fin de semana, ante Atlético de Tucumán-, el delantero aseguró estar “bien física” y mentalmente.

“El fútbol argentino te exige estar muy bien físicamente, estar a mil el día a día. Acá se entrena mucho. No es que hacemos doble turno, o eso. Sino que entrenamos una hora y media, y esa hora y media no se jode, tenís (sic) que estar a full, y eso igual te va sumando mucho”, señaló.

Bruno Barticciotto y Thot, el can que lo acompañó desde sus primeros años hasta 2023. Fuente: Instagram @brunobarti.

“Físicamente cuando estoy, siempre me he sentido bien. Y estoy acostumbrado a correr, siento que soy un jugador inteligente, así que tácticamente no me cuesta. De hecho, creo que saco diferencias ahí, por algo también he jugado en muchos puestos. Este último mes empecé hasta a jugar de volante mixto, así es que bastante bien me he sentido en esa faceta”, concluyó el delantero nacional, quien desde sus primeros años de vida supo del cariño de sus mascotas.

Como el caso de Thot, un can que lo acompañó por décadas desde su infancia hasta el año pasado, fecha en que el formado en la UC publicó una sentida despedida en su cuenta de Instagram.

“No quería terminar el año sin tener estas fotos en mi perfil. Me dejaste hace unos meses cuando estaba lejos y sin poder despedirme, pero qué más te iba a pedir, hacías todo bien. Con tu partida te llevaste un pedazo de mí, pero dejaste una vida de recuerdos y momentos hermosos. Gracias por tanto Thot querido, espero volver a verte, te extraño siempre”, escribió el deportista, quien ahora en Argentina disfrutará de ese amor perruno con sus dos nuevas compañeras de vida.