Detallan los alcances de la lesión que dejó fuera de la Roja a la primera baja en la nómina de Ricardo Gareca

Su primera baja de cara al partido amistoso frente a Paraguay sufrió este viernes el entrenador de la Roja, Ricardo Gareca, quien a pocas horas de entregar la nómina de 24 futbolistas que enfrentarán el 11 de junio al combinado guaraní, no podrá contar con el mediocampista Darío Osorio.

Una deserción que llegó luego de conocerse la lesión del formado en la U, quien al menos deberá permanecer “entre dos a tres semanas sin fútbol”, según revelaron en Meganoticias, donde informaron que el actual jugador del FC Midtjylland sufrió “una rotura fibrilar del posterior de su pierna izquierda”.

Una sensible baja para el cuadro danés (segundo en la tabla de posiciones), que este fin de semana definirá el título de la superliga con Brondby (puntero) en partidos frente al Silkeborg IF y AGF, respectivamente; y para el combinado nacional, que no podrá contar con el deportista de 20 años en el amistoso ante la selección paraguaya.

Pese a la gravedad de la lesión, en el noticiario de Mega apuntaron a que Osorio podría llegar a disputar la Copa América, considerando que su recuperación debería tomar “entre dos a tres semanas sin fútbol”.

“Se espera que esté entre dos a tres semanas sin fútbol, por lo que podría llegar a defender los colores nacionales en Estados Unidos”, informaron.

Con la ausencia de Osorio, el equipo convocado por Gareca quedó integrado por 23 futbolistas, entre los que se cuentan a los arqueros Gabriel Arias, Claudio Bravo y Brayan Cortés; los defensas Matías Catalán, Paulo Díaz, Thomas Galdames, Mauricio Isla, Igor Lichnovsky, Felipe Loyola, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo; los mediocampistas Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, César Pérez, Erick Pulgar y Diego Valdés; y los delanteros Marcos Bolados, Ben Brereton, Víctor Dávila, Maximiliano Guerrero, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Cristián Zavala.