“Me gusta Chile y siempre me ha gustado su selección y sus jugadores”: Ricardo Gareca se sincera sobre “La Roja” y llama al público a ir al estadio

Este domingo 26 de mayo a las 14:30 horas se transmitirá el programa “Generación Dorada” por Canal 13, donde el entrevistado será el técnico de la Selección Chilena de Fútbol, Ricardo Gareca, instancia en la que abordará varios temas, como su llegada a la banca de “La Roja”, el presente de algunos referentes del equipo y el apoyo del público.

Así, el “Tigre”, que anteriormente dirigió a la Selección Peruana aseguró en la conversación que “estoy totalmente enfocado con Chile, acepté este desafío porque me gustó, y sabía que tarde o temprano podía venir un enfrentamiento de este tipo (con Perú). Y lo hago con el convencimiento, con el profesionalismo y con el entusiasmo de todo lo que se viene. Me gusta Chile y siempre me ha gustado su selección y sus jugadores”, señalará.

En ese sentido, agregará que “lo que más me entusiasma de Chile, no sólo es esta etapa de gran generación que tuvo y que tiene, sino también del conocimiento que tuve de haber enfrentado a sus grandísimos jugadores y que siempre ha sido una selección muy competitiva, en todo momento y en toda época”.

El presente de los jugadores chilenos

En relación a la presencia de Claudio Bravo, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, Gareca señalará que “todos los muchachos están bien en su presente, lo mismo que los jóvenes que también tienen un buen presente, y están bien desde un punto de vista físico”.

En tanto, al referirse a Ben Brereton, que ha sido el chileno con más goles durante la temporada en Europa, Ricardo Gareca indicará que “Ben nos causó una gran impresión, es un muchacho que está haciendo una muy buena participación en su carrera deportiva, está dentro de las posibilidades de estar convocado”.

Generación Dorada

El “Tigre” también destacó el presente de Darío Osorio, de quien dijo que “es un joven que no tiene techo y el techo se lo pondrá él y en la medida de las ambiciones que él tenga y donde quiera él llegar, dónde él se proponga llegar”.

Apoyo del público chileno

En cuanto al apoyo del público chileno en los partidos, Ricardo Gareca apuntará que “lo único que le puedo decir a la gente que en esta etapa que se viene, es necesario estar unidos porque los jugadores dentro del campo de juego necesitan ese apoyo y sé que lo tienen porque yo he enfrentado a un Chile con estadio lleno y he sentido lo que es ese tipo de presión y más que nunca lo vamos a necesitar”.

Finalmente y en relación a jugar en el Estadio Nacional como cancha de la selección, puntualizará que “sí, yo creo que sí, hay cosas que puedo llegar y cosas que no puedo llegar, si me preguntan siento que la historia de Chile para por el Nacional. A mí me gusta el Nacional y me gustaría jugar ahí los partidos en la medida que no haya ningún impedimento, me gustaría este estadio”.