Travis Kelce rechaza las polémicas declaraciones de su compañero de equipo

El pateador Harrison Butker se puso al centro de la polémica el fin de semana pasado, luego de dar una controvertidas declaraciones en un discurso para los graduando del Benedictine College. Sus palabras, tildadas de machistas y homofóbicas, han recibido un rechazo por el colectivo internauta y varias figuras de su entorno han salido en rechazo del jugador, incluido su compañero de equipo, Travis Kelce.

Kelce se vio medianamente envuelto en la polémica desde el principio, ya que no solo se relaciona con Butker sino que además el pateador utilizó una frase de una canción de la actual pareja de Kelce, la megaestrella Taylor Swift, durante el controversial discurso.

¿Qué dijo Travis Kelce sobre el discurso de su compañero, Harrison Butker?

En su más reciente episodio de New Heights, el podcast que lleva con su hermano, Jason, el ala de los Chiefs de Kansas City coincidió en que no puede juzgar las palabras de Butker, pero no estuvo de acuerdo, tampoco.

“Lo aprecio como compañero de equipo. Es una gran persona y un gran compañero. Cuando se trata de sus puntos de vista, lo que dijo en el discurso de graduación (del Benedictine College), esos son los suyos ”, comenzó el futbolista.

“ No puedo decir que esté de acuerdo con la mayor parte, o con cualquier parte aparte de que él ama a su familia y a sus hijos. No creo que deba juzgarlo por sus puntos de vista, especialmente sus puntos de vista religiosos, sobre cómo vivir la vida. Simplemente eso no es lo que soy ”, señaló el ala cerrada de Kansas City, quien consideró que se crió distinto a Butker, lo que le dio otra perspectiva.

“Crecí en una hermosa crianza de diferentes clases sociales, diferentes religiones, diferentes razas y etnias en Cleveland Heights. Por eso amaba Cleveland Heights por lo que era. Me mostró un amplio espectro, una visión amplia de muchas cosas, diferentes ámbitos de la vida. Nunca tuve que sentir que necesitaba juzgar a las personas por sus creencias”, añadió.