“Jamás lo había visto en el fútbol”: esposa de Wiemberg denuncia brujería que afecta a un integrante del plantel de Colo Colo

Una alarmante denuncia realizó en sus redes sociales Rosemarie Eggers, la esposa del defensor de Colo Colo, Erick Wiemberg, quien acusó que un jugador del plantel albo fue víctima de una brujería con el objetivo de “quitarle su puesto” en el equipo titular o “lesionarlo”.

La pareja del lateral izquierdo del Cacique sorprendió en su cuenta de Instagram al revelar ser testigo del padecimiento que por estos días sufre el plantel albo debido a la magia negra que le han hecho a un futbolista del equipo.

¿Brujería en Colo Colo?

“Desde todos los años que llevo con mi marido en este mundo del fútbol jamás me había topado con la situación en la que nos enfrentamos hoy en día (...) puedo jurar que jamás había visto y evidenciado tanta maldad en una persona (...) tanto, que nos hemos preguntado una y mil veces cómo puede existir gente que juegue con cosas tan delicadas como querer hacer un mal a otras personas (...) como querer quitarles un puesto y lesionarlas a través de usar ‘brujerías’ o acudir a recursos que me parecen asquerosamente inhumanos para ver a otr@s sufriendo”, sinceró Rous en una serie de historias publicadas en la red social.

“Que pena y que decepcionante es la vida cuando te topas con este tipo de gente, donde tienes que lastimosamente verlos siempre (...) sigo sin entender cómo es posible y me da una pena tremenda que paguen personas buenas y lindas por cosas que no merecemos ni merecerían jamás”, prosiguió la mujer, quien incluso decidió borrar las últimas fotos publicadas junto a su marido en su cuenta de Instagram por temor a ser las próximas víctimas de las brujerías que le hicieron a otro deportista del club.

“Es por eso que a través de este mensaje y por esta red social, quiero dejar esto escrito, por primera y última vez, que después se enteren de las cosas que han estado ocurriendo, no me relacionen más con aquella persona y me dejen de preguntar una y otra vez: ‘¿Qué pasó?’ Porque la respuesta es evidente. Sumado a esto, he decidido sacar mis fotos junto a Erick por un tema de protección, dado a que nosotros sí somos creyentes”, afirmó.

“Si bien, crean o no crean, la intención de la persona es la que habla por sí sola (...) y dejándoles en claro así entonces que mi intención no es mostrar ni dar detalles de aquel suceso que ya muchos se han dado por enterad@s, solo hacerme cargo de contarles que decido no mostrar más mi relación ni exponerla por un buen tiempo debido a la protección que creo que merecemos, y así evitar sus mensajes de preguntas sobre la ausencia de nuestras fotos junto a mi esposo Erick”, agregó Eggers, quien reconoció haber denunciado el hecho en solidaridad de “los compañeros de mi marido, ya que somos una gran familia” en Colo Colo.

Opens in new window La esposa de Erick Wiemberg denunció en sus historias de Instagram la brujería que afecta a un jugador de Colo Colo. Fuente: Instagram @rous_eggers.

“Le pido a cada medio por favor se explaye y que investigue por sus propios medios y dejen de preguntarme a mí sobre mi decisión, ya que yo hoy si escribí mi postura es porque solidarizo con los compañeros de mi marido ya que somos una gran familia y, en definitiva, esto nos afecta a todos, tanto como equipo y familias (...) por ende, dejar en claro que no es Erick directamente el afectado como están demostrando algunos medios errados”, concluyó.