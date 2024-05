Tragedia en el golf mundial: a los 30 años fallece Grayson Murray

El jueves, con cinco birdies y tres bogeys, Grayson Murray jugó una buena ronda de dos bajos el par en el Charles Schwab Challenge que se disputa en Fort Worth, en Texas. En la segunda ronda del viernes, las cosas no fueron iguales: después de bogeys consecutivos en las banderas 14, 15 y 16 decidió retirarse del torneo. Este sábado, en el PGA Tour entregaron un comunicado anunciando el fallecimiento de Murray de 30 años.

No se ha entregado información oficial sobre su fallecimiento.

Durante la cobertura del torneo de CBS, el veterano relator Jim Nantz anunció de manera emocionada la muerte de Grayson Murray.

“Estábamos devastados al saber –y con el corazón roto al compartir– que el jugador del PGA TOUR Grayson Murray falleció esta mañana. Me quedo sin palabras. El PGA TOUR es una familia, y cuando pierdes a un miembro de tu familia, nunca son los mismos... Me comuniqué con los padres de Grayson para ofrecerles nuestro más sentido pésame y, durante esa conversación, me pidieron que continuáramos con el torneo. Estaban convencidos de que Grayson querría que lo hiciéramos” , fue el comunicado entregado por Jay Monahan, el comisionado del PGA Tour.

¿Quién era Grayson Murray?

Oriundo de Carolina del Norte, Murray destacó temprano como un joven talento del golf. Jugó como amateur el US Open del 2013 y la universidad defendió a Wake Forest, East Carolina y Arizona State.

En 2017, a los 24 años, ganó su primer torneo de la Gira PGA en el Barbasol Championship de Kentucky.

Luego de eso se conocieron varios episodios que reflejaron problemas de Murray con el alcohol. Según consigna Marca, en el 2021 tuvo un altercado en el Waiʻalae Country Club de Hawái y luego escribió en X (ex Twitter): “¿Por qué estaba borracho? Porque soy un alcohólico que odia todo lo relacionado con la vida del PGA Tour y ese es mi chivo expiatorio”.

Luego, en el Bermuda Championship de 2022 tuvo un accidente en un scooter y salvó su vida de milagro.

Según diversas informaciones periodísticas, en esos años Murray sufría de ansiedad y depresión, al punto de no querer salir de la cama. En más una ocasión también, por su personalidad temperamental, tuvo problemas con otros compañeros.

Fue ahí que entró a un programa de rehabilitación y llevaba varios meses sobrio.

La recuperación de Grayson Murray

En 2023, en el Korn Ferry Tour, la segunda categoría del golf de Estados Unidos, ganó dos torneos que le permitieron lograr la tarjeta para retornar al PGA Tour.

En enero de este año se coronó campeón del Sony Open en Hawái.

Este año pasó el corte del Masters y del PGA Championship: terminó 51° en Augusta y 43° en el torneo que se disputó en Valhalla.