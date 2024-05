Videos y fotos del impactante choque de Checo Pérez en el GP de Mónaco: el auto quedó destrozado

Primeros metros del Gran Premio de Mónaco, uno de los más tradicionales de la Fórmula Uno, los bólidos apenas comenzaban la trepada de Beau Rivage luego de pasar por Sainte Devote, y la rueda trasera derecha de Checo Pérez se engancha con la delantera izquierda del Haas de Kevin Magnussen para enviar violentamente el auto 11 de Red Bull Racing contra uno de los guardrail.

PUBLICIDAD

Del auto del mexicano solo quedó en bueno estado el monocasco y eso le permitió a Pérez bajarse sin un rasguño para intentar pedir explicaciones por la arriesgada e irresponsable maniobra Magnussen, un veterano que debería conocer los riesgo del circuito callejero de Montecarlo.

Un muy mal fin de semana para el mexicano en Mónaco

El circuito callejero de Montecarlo resultó una carrera de pesadilla para el mexicano: no pudo encontrar la puesta a punto en las prácticas, en la qualy se quedó en la Q1, largó 16 y apenas pudo recorrer unos pocos metros en la carrera.

Tras el accidente y producto de todos los restos que quedaron en la pista, se decretó una bandera roja, pero el auto de Checo quedó totalmente destruido y era imposible pensar en una relargada.

Con los resultados de la carrera, que fue ganada sin problema alguno por la Ferrari de Charles Leclerc, y donde Lando Norris y Carlos Sainz también sumaron importantes puntos, el piloto mexicano cayó hasta la quinta ubicación en el Campeonato de Pilotos.

¿Por qué no hubo sanción para Magnussen?

Minutos más tarde, la FIA dio a conocer que el terrible choque no ameritó investigación, por lo que no habrá sanción para el danés. Incluso, Magnussen se deslindó del accidente al mencionar que el mexicano lo dejó sin espacio: “Yo tenía enfrente al coche de Checo y no me dejó ningún espacio. Simplemente estaba ahí y de pronto él salió de la nada”.

F1 Grand Prix of Monaco El auto de Checo Pérez totalmente destruido luego del fuerte choque con el Haas de Kevin Magnussen. (Photo by Clive Rose/Getty Images) (Clive Rose/Getty Images)

A su vez, Checo Pérez dijo que “me pareció increíble que no hubiera investigación. En tres minutos tomaron la decisión, cuando fue un golpe fuerte. Un accidente así se tendría que haber investigado. Al final fue un impacto muy fuerte e innecesario, no había dónde ir por parte de Kevin”.

De todas maneras, el mexicano mencionó que solo tuvo un golpe en el codo y que no necesitó asistencia médica tras el fuerte choque.