“El vestuario no es el mismo”: Jorge Almirón asume como un tema “delicado” la marginación de Arturo Vidal de la selección

Jorge Almirón aseguró que la marginación de Arturo Vidal de la selección chilena “es un tema delicado”, debido a que el entrenador de la Roja, Ricardo Gareca, desde su llegada a Juan Pinto Durán “está tomando decisiones” relevantes de cara al equipo nacional que disputará la Copa América.

En conversación con TNT Sports, el estratego de Colo Colo dio cuenta del aporte que supone el King no sólo en la selección, sino que desde su llegada al Cacique, donde a su juicio “ha transformado al equipo”.

El apoyo de Almirón a Arturo Vidal

“Escuché que no es la lista definitiva. Es un tema delicado. (Ricardo) Gareca está tomando decisiones, pero yo deseo que pueda ir a la Copa América. Es un chico muy querible. A mí me ha ayudado mucho”, reconoció el técnico argentino, quien aseguró que el mediocampista “es un referente mundial”.

El vestuario no es el mismo cuando él (Arturo Vidal) no esta. Genera energía en la gente y en los rivales. Ha transformado el equipo — Jorge Almirón

“El vestuario no es el mismo cuando él no está. Genera energía en la gente y en los rivales. Ha transformado el equipo. Los jugadores lo siguen, cuando no tiene una molestia o dolores, entrena muy bien. Es paralelo a (Edinson) Cavani (en Boca Juniors). Súper profesional, más silencioso. Pero ambos son líderes que van hacia adelante”, agregó el deté, quien en la previa al duelo copero ante Cerro Porteño, en Paraguay, asumió la relevancia del partido y la posible clasificación a los octavos de final del torneo continental, aunque reconoció que “cuando llegué acá el objetivo era otro”.

“Tengo claro en el lugar donde estoy, el club que represento y los jugadores también. También tengo claro que cuando llegué acá el objetivo era otro, era a largo plazo, el próximo año es el centenario del club”, dijo.

“Nosotros estábamos fuera de la Copa Libertadores, el equipo no había clasificado a Copa Libertadores, pasamos dos instancias para clasificar, no era que el equipo había sido campeón o que tenía un gran equipo para clasificar. No entramos de forma directa, tuvimos cuatro partidos más que los demás y fue muy difícil entrar. Llegar al último partido con la opción de pasar de fase, nos fortalece, hemos crecido mucho”, apuntó.

“Estamos enfocados en el partido y pasar. Confío en el equipo y después veremos como se dan los resultados. Ellos son intensos, pero tengo gente de experiencia para avanzar de ronda”, señaló Almirón.