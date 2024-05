“Las veces que fui salió campeón”: Latife ofrece su magia para sacar a la U de su bajón gracias a su amistad con Marcelo Díaz

Latife Soto sorprendió en un programa deportivo al ofrecer sus servicios de magia blanca a Universidad de Chile para que el equipo azul vuelva a ganar en el Campeonato Nacional y ponga fin al bajón de sus últimos partidos.

El ofrecimiento de la tarotista lo hizo en “No es para tanto”, de TNT Sports, donde recordó su vínculo esotérico con el fútbol gracias al trabajo de limpieza que realizó hace un tiempo en Coquimbo Unido, y a su amistad con el capitán de los laicos, Marcelo Díaz, a quien incluso le hizo una serie de trabajos en Argentina cuando era jugador de Racing Club.

La magia de Latife para la U

“La gente no sabe, pero los entrenadores y los futbolistas son muy cabaleros, y son de tener altares, de tener ayuda divina”, contó la astróloga, quien si bien reconoció que en nuestro país no es una costumbre tan arraigada como en Argentina, pero “están aprendiendo de eso”.

“Hay gente que tiene quien los ayuda, y a veces no usan cosas tan limpiecitas, usan oscuridad. Entonces ahí, gente que trabaja con la oscuridad hace que al equipo contrario le vaya mal. O sea, yo fui mucho a Argentina, a ayudar a Racing, a Marcelo Díaz, y fui hartas veces”, reveló.

Opens in new window Universidad de Chile empató sin goles ante Ñublense. Fuente: Instagram @udechileoficial.

“Yo lo ayudaba a él, pero él me decía: ‘Yo quiero que Racing salga campeón’, y salió tres veces, y las tres veces fui a hacerlo”, indicó Latife, quien reconoció que con el capitán de la U mantiene una comunicación constante, porque “somos muy amigos”.

“En el camarín del otro equipo, Boca Juniors, estaba lleno de velas negras cuando se iban. Ellos querían ganar, pero con mi ayuda empataban, no ganaban. Ellos en Argentina tienen sus brujos contratados”, apuntó la tarotista, quien recordó todas las veces que ayudó con su magia al mediocampista.

Cuando iban a descender, cuando metió los goles en los últimos minutos, ese día se me quemaron las velas, me agarró los muebles y pude apagar el incendio, era algo feo — Latife Soto

“Trabajé mucho con Marcelo para que la U fuera campeón de la Sudamericana. También con (Jorge) Sampaoli. Le dije a Marcelo: ‘Ándate a La Serena, no te vayas a Huachipato’. Y estando en La Serena le dije: ‘Volverás y un DT te tendrá de amuleto’, que era Sampaoli. A la selección no la pude seguir ayudando cuando sacaron a Marcelo y ahí tienen los resultados”, aseveró Soto, quien aprovechó la instancia para deslizar una posible mano a los azules.

“Hablamos todos los días, no sé si me va a pedir ayuda, pero yo no los he ayudado. Los he visto con harta capacidad que se reformularon muy bien”, dijo.