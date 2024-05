Una temporada irregular y un futuro incierto: el resumen de los chilenos en las grandes ligas de Europa

El domingo pasado, llegaron a su fin la Liga española y la Serie A italiana. Con mejores o peores resultados, tanto a nivel personal como colectivo, los futbolistas chilenos tuvieron poco protagonismo en los principales torneos de Europa.

Todo indica que esta tendencia seguirá marcándose, ya que varios jugadores nacionales tienen un futuro incierto, algunos probablemente fuera de los cinco grandes campeonatos del “Viejo Continente”. Los tiempos de abundancia se ven lejanos.

A continuación, un repaso de la temporada de los cinco futbolistas criollos que hicieron patria en el balompié europeo durante la campaña 2023-24.

Alexis Sánchez

A nivel colectivo, puede estar satisfecho, ya que sumó un nuevo Scudetto con el Inter, con una amplia ventaja respecto al Milan, además de la Supercopa. La nota amarga la puso la eliminación en los octavos de final de la Champions League, donde el tocopillano falló un penal en la definición ante el Atlético de Madrid. Los “nerazzurri” quedaron fuera sorpresivamente en esa misma fase de la Copa Italia, a manos del Bologna.

En el aspecto individual, el “Maravilla” fue de menos a más, pues aunque no jugó mucho, cuando lo hizo, aportó. Considerando todas las competiciones, disputó 32 partidos y 1.076 minutos, donde anotó cuatro goles -dos por el torneo local y dos por la “Orejona”-, es decir, uno cada 269′. Además, entregó cinco asistencias.

El futuro del delantero chileno es una incógnita, ya que parece no tener espacio en el club “lombardo”, al cual agradeció en Instagram. Su nombre ha sido mencionado en el fútbol turco y en el brasileño, aunque también asoman las opciones de volver a Arsenal, Udinese o River Plate.

Claudio Bravo

A diferencia de Alexis, el nacido en Viluco fue de más a menos, ya que si bien no comenzó como titular la Liga española, se ganó el puesto, pero después lo perdió por una lesión y desde entonces no volvió a jugar. En total, considerando el torneo local y la Europa League, disputó nueve partidos a tiempo completo, donde la convirtieron apenas siete goles y dejó su arco en cero dos veces. Es más, el equipo de Manuel Pellegrini no perdió con él atajando en el certamen doméstico.

El elenco del “Ingeniero” tuvo una temporada irregular, rematando séptimo en la tabla “hispana”, con lo que clasificó a la Conference. En los eventos continentales, tras ser tercero en su grupo de la ex Copa Uefa, quedó fuera en los dieciseisavos de final del campeonato europeo que jugará en la campaña 2024-25. En esa misma fase se despidió de la Copa del Rey, a manos del Alavés.

A sus 41 años, el portero nacional seguramente terminó su etapa en el “Viejo Continente”, con un probable retorno a América. Eso sí, no sería al sur, sino al norte, ya que se lo ha vinculado con la MLS de Estados Unidos.

Ben Brereton

La temporada 2023-24 del atacante criollo se divide en dos, ya que en la primera parte estuvo en el Villarreal y en la segunda, en el Sheffield United. También puede separarse en dos su rendimiento, ya que su regreso de España a Inglaterra implicó un claro despertar. Tras no anotar ningún gol en 20 partidos y 569 minutos con el “Submarino Amarillo”, convirtió seis tantos en 16 encuentros y 1.192′ con el equipo británico.

Eso sí, en términos colectivos, fue una campaña para el olvido. Se fue del cuadro “hispano” cuando éste marchaba en el puesto 14 de la Liga y luego de tener tres técnicos diferentes durante el semestre. En suelo inglés, pese a sus buenas performances, no pudo evitar el descenso de su elenco, por lejos el colista de la Premier.

Tal como Alexis y Bravo, el futuro de “Big Ben” es un enigma. Si bien tiene contrato con el club castellonense hasta el 2027, todavía no hay nada oficial respecto a su retorno a la Comunidad Valenciana, donde no pudo adaptarse en los seis meses que estuvo.

Guillermo Maripán

El Mónaco tuvo una buena temporada, rematando segundo en la Ligue 1, solamente por detrás del todopoderoso París Saint-Germain. Por ello, se ganó un boleto directo para disputar la próxima edición de la Champions, volviendo a los eventos continentales tras un año de ausencia. En la Copa de Francia, el equipo del Principado quedó sorpresivamente fuera en penales en octavos a manos del Rouen, de la tercera división, con el chileno anotando su lanzamiento en la tanda.

En total, el defensa nacional jugó 25 partidos y 1.948 minutos entre ambos certámenes locales. Convirtió un gol, por el torneo doméstico, en el triunfo por 3-0 en casa sobre el Lens. Diversas lesiones le impidieron tener la regularidad y el protagonismo de campañas anteriores en la zaga de su escuadra.

El “Memo” tiene contrato vigente hasta el 2025, aunque durante el curso que acaba de terminar fue vinculado a otro elenco galo, el Rennes. Si el club monegasco quiere venderlo, tiene que ser en este mercado, ya que en el siguiente podrá negociar como jugador libre.

Gabriel Suazo

Tras una gran primera temporada en el Toulouse, donde ganó la Copa de Francia, el lateral izquierdo criollo esta vez no tuvo mucho que celebrar en términos colectivos. Su equipo peleó por no descender hasta bien entrada la campaña y en definitiva remató en el puesto 11. En la Europa League quedó fuera en los dieciseisavos de final, en el certamen copero fue eliminado por el propio Rouen en la ronda de 32 -fallando el penal decisivo en la tanda- y perdió la Supercopa con el PSG.

En total, “Gaby” disputó 42 partidos y 1.605 minutos considerando las cuatro competiciones que jugó. Anotó dos goles, ambos en el torneo continental y ante el Lask Linz de Austria, uno de local y otro de visita. En una de sus mejores facetas, aportó cuatro asistencias, todas en el campeonato francés.

De los cinco chilenos, parece ser el que tiene su futuro más claro, ya que tiene contrato con el club galo hasta el 2026. Eso sí, sus buenas actuaciones le han valido sondeos, incluso siendo mencionado en el Borussia Dortmund, actual finalista de la Champions.