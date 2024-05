Campeón con América es acusado de agresión sexual y salió de México sin problema

En las últimas horas, el nombre de Brian Rodríguez está sonando en las redes sociales, al darse a conocer que el jugador tiene una presunta denuncia por abuso sexual.

Horas después de el América levantó el título del Clausura 2024, la noticia del uruguayo se hizo viral, por lo que se abrió un nuevo expediente en el balompié azteca.

Brian Rodríguez es acusado de abuso sexual

Carlos Jiménez, quien es conocido como C4, es uno de los personajes clave en la divulgación de la noticia.

Según lo dicho por el reportero, todo el acto habría ocurrido el pasado 10 de mayo, en un inmueble ubicado en la colonia Pedregal, al sur de la Ciudad de México.

La presunta víctima fue una mujer de 26 años, quien supuestamente fue agredida por Rodríguez, así como por otra persona.

Aunque el señalamiento es delicado, Brian salió a redes sociales a negar las acusaciones. Incluso, hizo un llamado a no hacer notas falsas, que son de este carácter.

El jugador salió del país

“Los hechos en los que se me involucran en México son falsos. Jamás me involucraría en una acción como la que se me menciona, la cual no está alineada con mis valores. Mi abogado ya trabaja para esclarecer la situación”, redactó el futbolista en su cuenta de Instagram.

Actualmente, el charrúa se encuentra fuera del país, ya que disputará la Copa América con su selección.

Esto causó enojo entre algunos cibernautas, pues consideraron que las autoridades mexicanas no hicieron nada por evitar su salida de territorio azteca.