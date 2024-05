El movido mercado de entrenadores en los principales clubes de Europa

Este sábado, con la disputa de la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, se dará por terminada la temporada del fútbol europeo. Mientras tanto, los demás clubes ya empezaron con su período de movidas, que por estos días está marcado por los entrenadores.

Como pocas veces, varios de los principales equipos del “Viejo Continente” ya han cambiado o están pensando en modificar a su DT. Algunas bancas muy preciadas están disponibles, por lo que te presentamos el abierto panorama.

Barcelona

El tortuoso adiós de Xavi, quien se iba, después se quedaba y finamente terminó saliendo el viernes pasado, acabó con un complejo ciclo post ida de Lionel Messi, donde igualmente el ex volante logró quedarse con una Liga española y una Supercopa local en el 2023. Los catalanes no se demoraron nada en encontrar a su sustituto, ya que ayer anunciaron a Hans Dieter-Flick hasta el 2026. Ganador del sextete con el Bayern Múnich en la temporada 2019-20, el alemán de 59 años viene de un mal paso por la selección de su país, siendo eliminado en la fase de grupos del Mundial de Qatar.

Bayern Múnich

Hace un buen tiempo se sabía que no seguiría el alemán Thomas Tuchel, quien quedó fuera en las semifinales de la Champions y no pudo ganar la Bundesliga, luego de 11 títulos consecutivos de los bávaros. El club germano hizo una apuesta fuerte, ya que ayer anunció al belga Vincent Kompany como su nuevo entrenador hasta el 2027. Con 38 años, el ex defensa acaba de descender a la Championship League con el Burnley, al que había ascendido en la temporada 2022-23, después de un paso inicial como DT por el Anderlecht de su país.

Liverpool

Tras largas nueve temporadas, llegó a su fin el ciclo de Jurgen Klopp, por lo que el alemán pasa a ser el entrenador más apetecido en estos momentos, aunque es bastante probable que se tome un año sabático, como avisó en enero, cuando anunció su salida de los “Reds”. Su ahora ex club no perdió el tiempo y ya tiene a su reemplazante, el neerlandés Arne Slot, que con 45 años suma pasos por el AZ Alkmaar y el Feyenoord de su país. Con este último equipo ganó la Eredivisie 2022-23 y la Copa de los Países Bajos 2023-24.

Chelsea

Pese a que tenía contrato hasta el 2025, los “Blues” decidieron cortar el ciclo del argentino Mauricio Pochettino, que duró apenas una temporada, donde el equipo finalizó sexto en la Premier, por lo que jugará la Conference League. Todo indica que su sustituto será Enzo Maresca, quien, tras un breve paso por el Parma en el 2021, acaba de devolver al Leicester a la división de honor de Inglaterra. Ex ayudante de Josep Guardiola en la campaña 2022-23, el italiano de 44 años fue dirigido por Manuel Pellegrini en el Málaga y después acompañó al “Ingeniero” como parte de su staff en el West Ham.

Manchester United

A pesar de que le ganó la final de la FA Cup a su archirrival de la ciudad, el City, obteniendo el boleto para la próxima Europa League, el ciclo de Erik ten Hag en los “Red Devils” parece estar agotado. Su pésima performance en la Premier, la peor del club en 34 años con un octavo puesto, condena al neerlandés, quien también alzó la Copa de la Liga en el 2023. Entre los posibles reemplazantes asoman el alemán Thomas Tuchel, fuera del Bayern Múnich, y el italiano Roberto De Zerbi, quien se fue del Brighton luego de dos buenas campañas.

Juventus

Luego de ganar nueve títulos seguidos de la Serie A, la “Juve” he perdido peso en las recientes cuatro temporadas del Calcio, el cual no pudo recuperar en tres campañas con Massimiliano Allegri, quien en esta etapa sólo pudo alzar la última Copa Italia, final en la que protagonizó un escándalo que derivó en su despido. Asumió como interino Paolo Montero, pero el club de Turín ya parece tener al reemplazante definitivo. Se trata del brasileño nacionalizado italiano Thiago Motta, que con 41 años ya dirigió a Genoa, Spezia y Bologna, y viene de clasificar a la Champions a este último equipo.