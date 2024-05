“Es un peligro esta basura...”: falta de jugador de Cerro Porteño a Maxi Falcón fue criticada hasta por hinchas paraguayos

Colo Colo anoche logró una esforzada e histórica clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores luego de empatar 1-1 con Cerro Porteño, un partido donde el defensor uruguayo Maximiliano Falcón se erigió como la gran figura del Cacique, y el protagonista de la la jugada más viralizada en redes sociales.

Un grosero planchazo del paraguayo Alan Benítez que encendió las alertas en Falcón y el cuerpo médico de Colo Colo, no sólo por la expulsión del jugador de Cerro Porteño, sino por la gravedad que podría suponer para el zaguero albo.

No llego al domingo, porque me duele mucho, no puedo mover la pierna, pero puedo caminar — Maximiliano Falcón

¿Qué pasará con Maximilano Falcón?

Elogiado por cuanto comentarista deportivo que vio el partido -entre ellos, Johnny Herrera, en TNT Sports; o Marcelo Barticciotto, en la emisión del partido en ESPN-, el defensor de Colo Colo fue tema obligado incluso en las transmisiones de canales paraguayos.

Como la de ABC TV, donde Federico Arias y Bruno Pont, se deshicieron en elogios al uruguayo pese a sus críticas iniciales.

“Falcón, que dijimos que era el más limitado, termina salvando a su equipo, porque si no estaba era gol de (Diego) Churín”, señaló Arias, palabras reafirmadas por Pont, quien señaló que “Falcón la saca con el pecho y a él le cometen la falta con el arco en blanco (en la última jugada del partido)”.

“Sí, gran partido de alguien que vimos muy mal en los partidos anteriores”, aseveró Pont.

Alan Benítez fue expulsado por esta falta a Maximiliano Falcón.

Benítez fue expulsado por esta falta a Falcón.

En esa línea, medios paraguayos como versus.com.py enfatizaron en los errores del cuadro paraguayo y la falta de Benítez, que calificaron como “un planchazo impresionante que ‘partió’ al jugador chileno”.

“Me duele mucho la rodilla, porque en la jugada se ve, creo que me arrastra el pie. Empecé a gritar porque me asusté por los (ligamentos) cruzados, me dolió mucho. El doctor me hizo el movimiento de la rodilla y, aparentemente, está firme. Debe ser un esguince grado dos o tres, pero ahora tendremos el último partido y luego un receso de dos semanas”, señaló tras el encuentro el propio Falcón, quien confirmó su baja para el próximo partido de los albos, frente a Deportes Copiapó.

“No llego al domingo, porque me duele mucho, no puedo mover la pierna, pero puedo caminar. Hablé con César (Fuentes), donde le pasó lo de los cruzados, me dijo que él no podía caminar, me asusté en serio. Haremos una resonancia para ver qué tal”, afirmó.

Maximiliano Falcón fue una de las figuras en la clasificación de Colo Colo en Copa Libertadores.

Con todo, la figura del uruguayo incluso fue destacada por hinchas paraguayos, quienes en la red social X criticaron duramente a Benítez por su acción.

“Me da vergüenza que este patotero Alan Benítez haya jugado por Olimpia. Es un imbécil; el jugador ‘Mala leche’, que la verdad podría haber causado una grave lesión a un colega de él. Es un peligro esta basura de intento de jugador. Pasó el grande, pasó Colo Colo”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la red social.