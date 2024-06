“La peor versión”: Patricio Yáñez se une a las críticas de usuarios de redes sociales a Carlos Palacios tras reto de Jorge Almirón

La viral discusión que protagonizó este domingo el entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, con el jugador del Cacique, Carlos Palacios, aparte de convertirse en tendencia de redes sociales fue uno de los puntos claves en las críticas que Patricio Yáñez realizó luego de la derrota alba ante Deportes Copiapó.

Resultado adverso para el cuadro popular que llegó a pocos días de haber conseguido la clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores, partido donde el formado en Unión Española, aparte de anotar el gol del Cacique, fue una de las figuras. Una imagen bastante alejada a la que mostró el volante en el duelo de este domingo en el estadio Monumental, donde su entrenador decidió retirarlo de la cancha.

Los cuestionamientos a Carlos Palacios

“Es parte del juego, a Carlos (Palacios) lo quiero mucho, es parte del juego y no tengo nada que decir. Tengo que hablar con él después, cuando esté tranquilo”, señaló Almirón una vez finalizado el partido, donde todas las miradas de la prensa estuvieron en su evidente molestia a los gestos de desagrado que tuvo el futbolista luego de ser reemplazado.

“Lo hablaré con él, son cosas personales de equipo, no hay nada que aclarar, es parte de la relación técnico-jugador. No tiene relevancia y hay que prepararse para lo que viene”, agregó el deté argentino.

Su discusión, ampliamente comentada en redes sociales, donde la mayoría de los usuarios estuvo de acuerdo en sus retos a Palacios, también fue motivo de quejas de Yáñez en contra del jugador.

“Estuvo bien el hombre (Almirón), corrigiendo a un chico (Palacios) que nos mostró en cuatro días la mejor y la peor versión suya”, indicó el comentarista deportivo en radio Agricultura.

“El Palacios de la Copa Libertadores con overol, y el Palacios de ayer, que quería hacer lo mínimo”, comentó Yáñez, quien aseveró que Colo Colo nunca entró en el partido ante el cuadro nortino.

Las críticas a Colo Colo

“Este equipo de Colo Colo no se baja del avión, no se baja de la celebración, no se baja de estar en octavos de final de la Copa Libertadores y ayer (domingo) se notaba, un equipo discutiéndole al árbitro permanentemente, le molestaban los roces”, dijo.

“Es como que le faltaron dos o tres días para jugar un partido, no pudo con Copiapó, Colo Colo se enredó con Colo Colo (...) un equipo que todavía estaba en Paraguay, nunca se metió en el partido, esto suele pasar. Basta ver los festejos, que al verlos uno piensa que pasó a la final de la Copa y solo fue a octavos, que es el piso”, indicó.

La molestia de Yáñez con Palacios sólo fue el reflejo de la mayoría de cuestionamientos que recibió el futbolista en redes sociales, en donde la opinión mayoritaria estuvo de acuerdo con el entrenador albo.