MVP: Vinicius Júnior, el mejor de la Champions 2023/24

Primer semestre bastante redondo y dulce para Vinicius Júnior: Campeón de la UEFA Champions League, Campeón de la Liga de España, convocado para la próxima Copa América; y ahora oficialmente el jugador más valioso del torneo de clubes más importante de mundo.

La noticia del MVP se conoció la mañana de este lunes 3 de junio, a menos de 48 horas de que el Real Madrid levantara en el mítico estadio inglés, Wembley, por decimoquinta vez, la tan ansiada “Orejona” europea.

Desempeño que lo catalogan como el mejor de la temporada

El delantero brasileño de 23 años, fue designado el mejor jugador de la Champions, gracias a su destacada actuación a lo largo del torneo 2023/24, anotando 6 goles, entre ellos, dos en la semifinal versus el Bayern Múnich; y el segundo que sentenció la final frente al Borussia Dortmund. Además, en 10 partidos disputados, ejecutó 5 asistencias.

“ Estoy muy contento de poder ganar otra Champions League con este club, que me ha dado tanto. Es algo increíble. No todo el mundo puede vivirlo y ganarlo tantas veces ”, sentenció el ex Flamengo luego de consagrarse de nuevo en Europa, lo que sin dudas significa un gran paso en la búsqueda de su primer Balón de Oro.

Además de Vinicius Júnior, Jude Bellingham, Dani Carvajal y Antonio Rudiger, fueron otros jugadores del Real Madrid en ser elegidos para el once ideal de toda la temporada.

El equipo completo fue conformado por Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Dani Carvajal (Real Madrid), Antonio Rudiger (Real Madrid), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Vitinha (PSG), Jude Bellingham (Real Madrid), Phil Foden (Manchester City), Harry Kane (Bayern Múnich) y Vinicius Junior (Real Madrid).

Jude Bellingham, fue otro de los grandes ganadores de manera individual, al ser también seleccionado como el mejor jugador joven de la Champions League, al participar de 11 encuentros y convertir 4 goles y 5 asistencias.