Se develó el día en el que será presentado Kylian Mbappé con el Real Madrid

El Real Madrid se coronó en la UEFA Champions League, luego de que derrotó al Borussia Dortmund en la Final, por marcador de 2-0.

La mayor parte del partido, el conjunto merengue tuvo que soportar los embates del cuadro teutón. Sin embargo, en el momento más duro del encuentro, salió avante y marcó el primer tanto que los encaminó a la victoria.

Mbappé será anunciado por el Real Madrid en las próximas horas

Tras la coronación, el vestidor blanco se está moviendo. Y es que, de entrada, Toni Kroos no continuará en la institución.

A sus 34 años, el alemán tomó la decisión de dar un paso al costado, por lo que no renovó con el Real Madrid y, además, se retirará del balompié profesional.

Pero eso no es todo, pues en las próximas horas el conjunto blanco dará un golpe sobre la mesa, ya que anunciará a su nuevo y flamante refuerzo.

Aunque era un secreto a voces, todo apunta a que Kylian Mbappé se convertirá en futbolista del Real Madrid, luego de que concluyó su vínculo laboral con el Paris Saint-Germain.

El delantero galo está listo para iniciar su nueva aventura. De hecho, en un video publicado en redes sociales, el atacante le revela a Emmanuel Macron, presidente de Francia, que esta noche se dará a conocer su llegada al cuadro español.

Esto lo confirmaron varios medios ibéricos, por lo que el anuncio sobre la llegada de Mbappé a Real Madrid se daría en las próximas horas.

Mbappé no irá a los Olímpicos

Aunque Kylian será presentando como nuevo elemento merengue, hay otra noticia que no dejó tan contento al atacante.

Y es que, Mbappé no asistirá a los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de que no fue incluido en la lista preliminar.

En palabras de Thierry Henry, entrenador del conjunto galo Sub-23, hubo negativa del Real Madrid para prestar a su nuevo fichaje, por tal motivo el delantero no podrá estar en la justa veraniega.

“No sabemos qué puede pasar de aquí al 3 de julio. La lista es bastante real pero está abierta a todos, no está cerrada la puerta a nadie. Puede cambiar... y cambiará. La última vez que tuve tantos rechazos fue en el Instituto.

“Las personas con las que yo he hablado han sido muy directas. No hubo negociación: llegas, pides, te dicen que no y te vas”, sentenció.