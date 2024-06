Un viejo conocido: Colo Colo enfrentará a Junior de Barranquilla en los octavos de final de Copa Libertadores

Colo Colo finalmente conoció este lunes a su futuro rival en los octavos de final de Copa Libertadores, el cual será el cuadro colombiano de Junior de Barranquilla, equipo al que recibirá a mediados de agosto en el estadio Monumental y cerrará la llave en calidad de visitante.

El sorteo realizado en el centro de convenciones de la Conmebol, ubicado en la ciudad de Luque, Paraguay, inició pasado el mediodía una vez que las autoridades de la confederación sudamericana realizaran el de la Copa Sudamericana.

El antecedente de Colo Colo con Junior

Y en dicha ceremonia, al Cacique le correspondió enfrentar al equipo cafetero, cuadro con quien ya tuvo un emparejamiento en esta misma fase, pero en 1994, con un saldo de dos empates (1-1 en Barranquilla y 2-2 en Santiago), y una dolorosa eliminación por lanzamientos penales (4-3) frente al equipo comandado en aquel entonces por Carlos Valderrama e Iván René Valenciano.

En esta oportunidad, los partidos se disputarán en las semanas del 13 de agosto, en la cancha de Macul; y la del 20 del mismo mes, en la ciudad barranquillera.

El sorteo también determinó el cuadro donde el equipo chileno seguirá en competencia en la Libertadores, donde en cuartos de final debería medirse frente al ganador de la llave entre Talleres de Córdoba y River Plate. En una hipotética semifinal, los rivales del Cacique saldrían de los ganadores de los emparejamientos San Lorenzo-Atlético Mineiro y Fluminense frente al ganador del Grupo C, que se resolverá esta semana entre Huachipato, Gremio y The Strongest.

Los emparejamientos de octavos de final quedaron de la siguiente manera: San Lorenzo vs. Atlético Mineiro; 2° Grupo C (Huachipato, Gremio o The Strongest) vs. Fluminense; Talleres vs. River Plate; Colo Colo vs. Junior; Nacional de Montevideo vs. Sao Paulo; Botafogo vs. Palmeiras; Peñarol vs. 1° Grupo C (Huachipato, Gremio o The Strongest); y Flamengo vs. Bolívar