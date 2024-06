Delantero del Vélez de Gustavo Quinteros reaparece luego de estar 10 días desaparecido: ¿Quién es Ricardo Centurión?

“Desapareció de un día para otro y cortó su celular”, fue el llamado de alerta que esta semana dio el presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, para evidenciar la preocupación del club argentino por su delantero Ricardo Centurión, quien recién esta jornada dio señales de vida a la institución tras ausentarse por una semana y media de los entrenamientos del equipo dirigido por Gustavo Quinteros.

Una ausencia que movilizó tanto a sus compañeros de equipo como al exentrenador de Colo Colo, quienes dejaron en evidencia su alta preocupación por la salud mental de un jugador que en toda su carrera futbolística ha estado marcado por severos problemas de consumo de drogas, fallecimientos en su entorno cercano e indisciplinas que han empañado su carrera deportiva.

La desaparición del jugador de Vélez Sarsfield

“Estoy triste por eso. Estoy triste porque hablé mucho con Ricardo. Toda la gente del club, los compañeros y nosotros, el cuerpo técnico, nos acercamos para tratar de ayudarlo en lo que podíamos para que él pudiera volver a jugar al fútbol y estar bien”, indicó Quinteros, quien evidenció su pesar por lo que a su juicio fue un infructuoso esfuerzo por recuperar al jugador.

“Lamentablemente, no pudimos. Él no pudo. Ojalá que podamos ahora sí ayudarlo para que pueda tener una recuperación, primero como persona, como ser humano y hombre de bien, y después como futbolista”, agregó el entrenador.

Tras la serie de declaraciones fue el propio futbolista quien dio señales de vida a los dirigentes del club, quienes esta jornada confirmaron en los medios de prensa argentinos del paradero de Centurión.

“Desde el club de Liniers confirmaron que el futbolista estaba en su casa y se encuentra en perfecto estado de salud”, expusieron en ambito.com, información que fue ratificada por el periodista de Ataque Futbolero, Martín Etcheverry.

Una carrera plagada de polémicas

“Ricardo Centurión no está desaparecido, pero tuvo una recaída. El jugador se mudó y no le informó a Vélez de su paradero. Hace 10 días que cortó la comunicación con el club y no se sabe nada”, indicó el comunicador, quien por esta nueva indisciplina del futbolista dio por finalizada su relación con el equipo de Quinteros.

“Ahora la intención es ayudarlo desde lo humano. En lo deportivo, su relación está terminada”, afirmó Etcheverry.

Cabe recordar que la carrera del delantero de 31 años, formado en Racing Club, ha estado plagada de episodios polémicos relacionados con indisciplinas en gran parte de los clubes donde jugó (Racing, Boca Juniors, San Luis de México, Vélez, entre otros), entre ellas, el haber chocado con su automóvil tres autos y darse a la fuga a la salida de una discoteca, posar en fotografías con armas de fuego, intentar sobornar a un agente policial en un control de alcoholemia, ser descubierto en estado de ebriedad junto a siete mujeres en un local nocturno de México, y reconocer que después de la pandemia de Covid-19 estuvo con ataques de pánico que incluso lo llevaron a pensar en acabar con su vida.