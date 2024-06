Nicolás Castillo desmiente a Guarello por asegurar que se retira del fútbol y lo trata de “futbolista frustrado”

Nicolás Castillo apagó el incendio con bencina para salir al paso de las declaraciones que dio hace algunos días el periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello, quien en su programa “La hora de King Kong”, en Youtube, aseguró que el delantero de la UC estaría pensando seriamente en retirarse del fútbol debido a sus problemas con las lesiones.

Fue en su espacio de redes sociales donde el rostro de Canal 13, Direct TV y radio Agricultura aseveró que “el rumor de Universidad Católica hoy es que Nico Castillo se retira. Ese es el rumor hoy, que Castillo se retira”.

Las burlas de Nicolás Castillo a Guarello

“El rumor es que no sigue en el fútbol por el tema de la operación, ese es el rumor. Vamos a ver si se verifica, pues hay muchas cosas que pasarán en el mercado de invierno de Chile. No sigue Nico Castillo, aunque veremos cómo sale de la lesión”, insistió el comunicador, cuyas palabras fueron rebatidas por el periodista partidario de la UC, Bruno Sampieri, quien en sus redes sociales expuso que según información de fuentes cercanas al jugador cruzado “puedo asegurar que Nicolás Castillo no se va a retirar”.

Tengo la información y puedo asegurar que Nicolás Castillo no se va a retirar — Bruno Sampieri

“Así que tranquilidad con la información que surgió. Hoy (ayer) vi que lo replicaron varios medios, al parecer fue por algo que dijo Guarello ayer (martes). No sé si habrá sido en la Agricultura o en ‘La hora de King Kong’, pero al menos yo con la información que tengo, les puedo asegurar que Nicolás Castillo no se va a retirar porque se está recuperando de su operación en el tendón de Aquiles , en España, y que prontamente va a estar de vuelta en Chile”, recalcó el periodista, quien destacó que Castillo “apenas esté en condiciones de jugar”, volverá a vestir la camiseta estudiantil.

“Va a volver a hacer el trabajo con el equipo médico de Cruzados y apenas esté en condiciones de jugar lo va a volver a hacer. Así que tenemos Nico para rato. Me imagino que esta es una información que a ti, como hincha de Católica, te gusta y te da tranquilidad. Así que vamos no más arriba”, finalizó.

Su versión recibió una gran cantidad de comentarios en su cuenta de Instagram -donde realizó la publicación-, pero uno de ellos fue el más aclaratorio para los fanáticos de la UC, ya que el propio Nicolás Castillo aprovechó el posteo de Sampieri para confirmar sus dichos y, de paso, desmentir la información entregada a inicios de semana por Guarello.

