Serie de Netflix sobre el Tour de Francia llega con polémica al sembrar sospecha de dopaje contra Vingegaard

El ciclista Jonas Vingegaard sufrió una dura caída en la Vuelta al País Vasco y todavía no se confirma su participación en el Tour de Francia, donde fue campeón el 2022 y el 2023.

No se ve, pero cada vez que compiten a toda velocidad en una contrarreloj, embalan por una victoria o trepan una montaña, los ciclistas internacionales cargan con una pesada mochila: la del dopaje. Fueron tantos escándalos, como las victorias en el Tour de Francia borradas a Lance Armstrong, que aunque los casos han disminuido en los últimos cinco años, cuando actuación sobresaliente es mirada por algunos con sospecha.

El ciclismo en ruta vive hoy días de esperanza con jóvenes estrellas como el danés Jonas Vingegaard (equipo Visma-Lease a Bike), el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) y el belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), quienes podrían escenificar batallas épicas como antes hicieron Hinault, Fignon o Lemond, pero todavía no cuentan con el 100% de la credibilidad.

Y más pesada se hace la mochila si en series que supuestamente están para resaltar la belleza y la dureza de la prueba más importante de todas, como el Tour, caen acusaciones sin respaldo alguno.

Recién se estrenará el 11 de junio, pero la segunda temporada de Netflix “Tour de Francia: en el corazón del pelotón” (“Tour de France: Unchained”, en inglés), ya ha dado qué hablar porque en uno de los capítulos se vincula al campeón del 2023, Jonas Vingegaard, con sospechas de dopaje.

¿Cuáles son las acusaciones contra Jonas Vingegaard?

La segunda temporada de la serie relatará las tres semanas de competencia que terminaron con el danés como campeón luego de aventajar por más de 7 minutos en la clasificación general a Pogacar.

El foco de la polémica es el sexto capítulo y la espectacular contrarreloj donde Vingegaard dejó a todo el mundo boquiabierto luego de aventajar por un minuto y 48 segundos al ciclista esloveno y en la práctica sellar su segundo título en “La Grande Bouclé”.

El medio español Relevo tuvo acceso al capítulo completo y cuenta que “con o sin intención, ahí ya que juzgue cada uno, la plataforma de streaming dedica hasta seis minutos a las sospechas de dopaje en torno a la figura del campeón danés tras la contrarreloj del último Tour”.

El problema es que no hay datos ni examen alguno, solo algunas voces de medios pocos conocidos pero exacerbados por los productores de la serie (los mismos de “Drive to Survive” de la Fórmula Uno) con frases como “el ciclismo se ve afectado por el tema del dopaje tras esta actuación” y tres posteos anónimos, uno de los cuáles dice “ha sido demasiado poco creíble para mí”.

¿Eso es todo? No. Además, ponen la portada de L’Equipe del día siguiente de la contrarreloj ganada por Vingegaard con el titular “De otro planeta”, que fue el mismo que usó el diario deportivo tras una victoria de Lance Armstrong.

Vingegaard sí se dio el tiempo para contestar las sospechas y dice en la serie: “Sé que no tomo nada, no estoy haciendo nada que no esté permitido hacer. Estoy limpio, y si comprueban mis muestras dentro de 100 años, seguirán sin encontrar nada, así que soy feliz así”.

Vingegaard llega herido al Tour de France 2024

En abril, durante una de las etapas de la Itzulia, la Vuelta al País Vasco, Jonas Vingegaard sufrió una dura caída que le provocó un neumotórax y por eso todavía está en dudas su participación en el Tour del 2024 que parte el 29 de junio. De llegar, lo hará en condiciones limitadas y con pocas opciones de aspirar al tricampeonato.

Por lo mismo, suben las opciones de Tadej Pogacar, quien viene de ganar el Giro de Italia y buscará un inédito doblete que no se da desde 1998, y del belga Evenepoel.