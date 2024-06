Octavio Rivero sorprende con inesperada confesión: “Claro que sí jugaría en la U (...) en Colo Colo, hoy en día lo pienso”

El delantero uruguayo Octavio Rivero sorprendió en redes sociales al reconocer esta semana, en una entrevista dada a un programa de su país en Youtube, que no tendría ningún problema en aceptar una oferta de la U pese a su pasado como jugador de Colo Colo.

En la actualidad, y a sus 32 años, el goleador charrúa es jugador de Defensor Sporting en su país, club donde anotó 12 goles en el pasado torneo local.

La respuesta de Octavio Rivero a Colo Colo

En Chile, su trayectoria lo tuvo como jugador de O’Higgins y Colo Colo en su primer paso por el balompié nacional, y La Calera y Unión Española en una segunda etapa que concluyó de forma abrupta debido a su lesión.

Fue precisamente en el Cacique donde Rivero realizó sus mejores campañas, con cuatro títulos y anotando goles importantes para el club albo, equipo al que no llegó en su segunda etapa en el país debido a problemas en la negociación de su contrato.

“¿Y volverías a Colo Colo?”, fue la pregunta en el programa “Señores Dejo Todo” que abrió la puerta a las comentadas declaraciones del uruguayo, quien sin dudarlo demasiado aseveró que pese a existir “una oferta en la mesa” y ser requerido por el propio entrenador del Cacique, Jorge Almirón, dudaría en firmar por los albos.

“Y (...) si me decís (sic) hace dos o tres años iba sin pensar, pero hoy en día (...) lo pienso”, señaló.

Ante la negativa del futbolista, el periodista del programa en redes sociales no dudó en preguntarle de vuelta: “¿Y si te llama la U?”, una consulta que Rivero no eludió e incluso destacó al momento de responder con un “y sí, porqué no. Claro que sí jugaría en la U”.

Como era de esperar, la respuesta del uruguayo no dejó a nadie indiferente en las plataformas digitales, en especial TikTok y la red social X, donde el registro fue viralizado con cientos de comentarios de hinchas colocolinos que defenestraron su paso por el Cacique y otros que valoraron su profesionalismo al momento de jugar por cualquier equipo que le ofrezca un mejor contrato.