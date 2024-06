Claudio Bravo no descarta retirarse una vez que finalice la Copa América: “Depende de lo que aparezca”

Claudio Bravo reconoció este sábado que bien podría retirarse del fútbol profesional una vez finalizada su participación con la selección chilena en la Copa América de Estados Unidos 2024.

PUBLICIDAD

El experimentado arquero y capitán de la Roja reveló sus intenciones una vez finalizado el entrenamiento de la selección en el complejo deportivo de Juan Pinto Durán, donde el plantel nacional se prepara para el partido amistoso del próximo 11 de junio ante Paraguay y lo que será su participación en el torneo continental desde el 21 de este mes.

¿Sigue o no sigue Claudio Bravo?

“Todos los desafíos son importantes y especiales. Si bien por tema de lógica en cuanto a mi edad y en torno a mi futuro, que es algo que tampoco me preocupa, intento disfrutar el día a día y donde me toque estar. Intento aportar con lo que más se pueda dentro del orden de cada cosa. Pero me lo tomo como siempre, como un desafío sumamente importante, con el hecho de querer hacer las cosas lo mejor posible y terminar una etapa magnífica en la selección”, indicó el arquero.

“Todavía no tengo las cosas claras. Sí, he tenido acercamientos con varios destinos, pero en eso quiero ser inteligente, saber elegir bien si continuar o parar. Creo que eso lo va a determinar el lugar donde toque ir, si es en Chile u otro lugar”, señaló el formado en Colo Colo, quien ante la disyuntiva de seguir o dejar la práctica profesional en el fútbol, reconoció que “están ambas opciones”.

“Pero eso depende de lo que aparezca. Si es algo donde significa moverse muchos kilómetros con mi familia o es un lugar donde las condiciones no sean óptimas, no tiene mucho sentido seguir”, agregó Bravo. “Llevo muchos años privilegiando ese tipo de cosas, pero si no las encuentro no pasa nada”, apuntó el arquero, quien de todos modos dejó muy claro que su futuro vinculado al fútbol no es algo que le quite el sueño por estos días.

Quiero ser inteligente, saber elegir bien si continuar o parar. Creo que eso lo va a determinar el lugar donde toque ir — Claudio Bravo

“A mí no me preocupa en lo absoluto, porque llevo muchos años en esto y creo que ya se va acercando ese momento de poder disfrutar de más cosas”, dijo.