Dueño del burrito que lanzó furioso hincha de Unión en Santa Laura explicó viral incidente: “Ya está todo arreglado con él”

Fue la imagen de redes sociales en la derrota de Unión Española frente a Unión La Calera por 1-0, un enfurecido hincha hispano lanzando un carrito andador a la cancha del estadio Santa Laura para reclamar anoche a sus jugadores por la sorpresiva derrota ante el colista del Campeonato Nacional.

PUBLICIDAD

Un registro de las transmisiones del canal TNT Sports que prontamente se convirtió en tendencia de redes sociales, donde no pocos usuarios lo compararon con las ya icónicas empanada, sopaipilla, pan y hasta celular que otros hinchas lanzaron en diferentes estadios del torneo local.

El viral de la derrota de Unión Española

“El carrito es mío, yo no lo tiré obviamente. Estaba arriba, sentado en mi asiento, y un tipo, por la calentura del partido, por el momento, no encontró nada mejor que agarrar mi carrito”, contó Tomás, el dueño del aparato asistencial, quien en su cuenta de TikTok @thommy_1z contó más detalles del curioso incidente.

“Yo siempre voy al estadio y mi carrito siempre lo pongo cerrado, porque se cierra como una silla rueda, al frente, en el vidrio, que separa la cancha del público, y siempre lo pongo ahí. Este tipo no encontró nada mejor que agarrar el carrito y, como se ve en el vídeo que anda rondando por redes sociales, lo tiró para la cancha”, prosiguió el joven, quien además aclaró que, al contrario de lo que creyeron muchos usuarios de redes sociales, sí recibió ayuda del público y los trabajadores del estadio para recuperar su implemento.

“Decían que la gente no hizo nada al respecto, pero no se ve en el video. El público se portó excelente, no hubo ningún problema, más allá de la situación tragicómica. Nada que decir de la gente, de seguridad, del mismo público que estaba ahí, todos se portaron muy bien y me acompañaron hasta que se solucionó el problema. Una historia que nunca me había pasado en el estadio, nada así, muy surrealista todo. Ahora puedo decir que mi carrito pude entrar al grupo de los videos de la empanada y de la sopaipilla, dentro de las tantas cosas que han tirado a la cancha de nuestro querido fútbol”, sinceró.

En las transmisiones de TNT Sports del partido entre Unión Española y Unión La Calera fue donde se pudo ver al hincha lanzando el burrito de asistencia a la cancha del estadio Santa Laura. Fuente: Captura de pantalla del partido Unión Española vs. Unión La Calera, en TNT Sports.

“El carrito lo recuperé apenas terminó el partido, lo sacaron de la cancha y me lo pasaron sin ningún problema y respecto al estado de cómo quedó el carrito, no pasó a mayores salvo que las ruedas traseras se enchuecaron hacia hacia adentro. Tiene que ver con el primer golpe, porque el tipo lo lanzó una vez que no cruzó el vidrio y ahí cayó al fierro, porque en esa parte de Santa Laura es fierro, entonces tiene que haber caído y ahí se dobló. La segunda vez ya lo pasó. Ahora puedo parecer Mario Karts andando en vueltas. Voy a tener que llamar a un equipo de Formula 1, a Red Bull por si quiere arreglarme el carrito”, bromeó Tomás, quien en un segundo registro de TikTok aclaró que finalmente el autor del incidente y su padre se contactaron con él para hacerse cargo del pago de los arreglos del andador.

“Todo arreglado con el tipo. Él y su papá se portaron muy bien, reconocieron que se mandó una cag*** que no tiene que haber sido, pero ya está todo arreglado, está todo solucionado”, finalizó.