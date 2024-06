El nuevo dolor de cabeza de Gareca: lesiones de tres jugadores complican reducida nómina de la Roja para Copa América

Un complejo escenario de cara a la participación de la selección de Chile en la Copa América de Estados Unidos tiene el entrenador de la Roja, Ricardo Gareca, quien en la previa al partido amistoso del próximo 11 de junio ante Paraguay mantiene en duda a tres de los 24 jugadores convocados para el torneo continental.

Tal es el caso de los defensores Paulo Díaz y Guillermo Maripán, y el mediapunta Darío Osorio, quienes este sábado debieron entrenarse por separado en el complejo Juan Pinto Durán debido a una serie de lesiones, que en el caso del formado en la UC, incluso podrían dejarlo fuera del campeonato de selecciones.

Las preocupaciones de Ricardo Gareca

De momento, los casos de Maripán y Osorio son los más complejos, y el deté de la Roja estaría trabajando en una formación ante Paraguay sin esos futbolistas, pero con la mirada puesta en la posible recuperación del defensor de River Plate.

Esto, porque en el caso del exUniversidad de Chile “el futbolista padece de un desgarro de carácter fibrilar en su pierna izquierda, por lo que no podrá ser considerado para ese compromiso (Paraguay)”, mientras que en el del jugador del Mónaco “presenta un desgarro en el recto femoral del muslo derecho”, que incluso podría bajarlo del avión a Estados Unidos.

Inconvenientes que se suman a la polémica decisión de la ANFP, de no utilizar el cupo de 26 futbolistas aprobados en Conmebol para asistir al torneo, una determinación que indicó redgol.cl explicaría porqué en su momento Gareca “citó sólo 24 jugadores y no 26 para el amistoso contra Paraguay. Si no hay bajas, esos serían los mismos jugadores, ni más ni menos, los que representarán a Chile en la Copa América”.

De todos modos, de cara al duelo amistoso ante los guaraníes, el deté probó con dos equipos, ambos integrados por un jugador sparring para “cubrir el puesto de central”, según consignó radio ADN.

El primero, con Brayan Cortés en el arco; Felipe Loyola, jugador sparring, Igor Lichnovsky y Thomas Galdames, en la defensa; César Pérez, Rodrigo Echeverría y Diego Valdés, en mediocampo; y Víctor Dávila, Ben Brereton y Alexis Sánchez, en la delantera.

Mientras que el segundo, con Claudio Bravo en portería; Felipe Loyola, Matías Catalán, jugador sparring y Gabriel Suazo, en la zona defensiva; Erick Pulgar, Marcelino Núñez y Maximiliano Guerrero, en el medioterreno; y Marcos Bolados, Cristian Zavala y Eduardo Vargas, en ofensiva.

Cabe recordar que el partido amistoso frente a Paraguay se jugará este martes 11, desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional