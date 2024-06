“¡Este güey!”: Fabián Estay se burla de comentarista mexicano que ninguneó a la Roja recordándole el 7-0 en Copa América

A medida que se acerca la disputa de la Copa América en Estados Unidos, cada uno de los países involucrados en el torneo continental centraliza los comentarios de sus programas deportivos en la justa deportiva, y en uno de ellos, México, un chileno fue protagonista de una brutal burla a un comentarista azteca que ninguneó a la Roja.

Y es que según el sorteo ya conocido del campeonato de selecciones, que enfrenta en los cuartos de final del torneo a los primeros y segundos de los grupos A y B entre sí, el periodista de Fox Sports Rubén Rodríguez apuntó a las opciones de México en caso de enfrentarse a la selección de Argentina o al representativo nacional en la fase eliminatoria.

La irónica respuesta de Fabián Estay

“Yo creo que le va a ir bien (a México), y para mí eso sería pasar a la siguiente ronda (...) creernos que estamos a la altura de Brasil, Argentina o Uruguay es un gravísimo error y eso puede pesar. Pero creo que México avanzará a siguiente fase con aspiraciones de llegar a semifinales”, especuló Rodríguez, tal como hace ocho años (2016) anticiparon los medios mexicanos en su frustrada experiencia en la Copa América Centenario, también disputada en Estados Unidos, donde fueron eliminados con una histórica goleada de 7-0 por Chile, a la postre, el campeón de dicho torneo (venció en definición por penales a Argentina).

“Después puedes encontrarte con Argentina, probablemente, o a algún equipo (...) el cruce va a ser fundamental para saber si llegas a semifinales, o no. Hay equipos mejor armados, mejor dirigidos, mejor ordenados, y con más talento, eso sí hay que decirlo”, indicó.

“El cruce va a ser fundamental, si tú quedas en segundo lugar de tu grupo, en automático te aseguro que te va a tocar con Argentina. Si tú quedas en primer lugar de tu grupo, puedes tener de rival a Perú, Chile o Canadá, que creo que no es lo mismo que enfrentar a Argentina en la siguiente ronda. Entonces, Perú no está a la altura, no es favorito; Chile menos, y Canadá ni me hables”, aseveró sin despeinarse el experto deportivo mexicano.

¡Pero si estamos hablando del posible cruce entre México y Chile! ¡Siete les hicimos en el último partido! — Fabián Estay

Fue en ese momento que el exfutbolista chileno tomó la palabra, y con un provocador gesto con sus dos manos, para recordarle el 7-0 de la pasada Copa América, hizo estallar de rabia al comunicador azteca.

“¡Este güey hablando todavía del pasado! O sea, fíjate nada más, como se llena la boca con ese siete, en lugar de que me presuma las dos copas Américas, que es algo mucho más grande. Ganar dos títulos, y me hablas de Chile, de un 7-0, ay”, reclamó Rodríguez, quien se encontró con la dura respuesta de Estay, que le señaló: “¡Pero si estamos hablando del posible cruce entre México y Chile! ¡Siete les hicimos en el último partido oficial!”.

Absolutamente golpeado por la inesperada respuesta de su compañero de panel chileno en el programa deportivo de Fox Sports (“La última palabra”), Rodríguez quiso bajarle el perfil a la histórica goleada copera, asegurando que chilenos y mexicanos ya habían jugado después de aquel partido “hubo otro oficial, el 3-3″ (NdeR: 2-2, el 9 de diciembre de 2021, en el Q2 Stadium, de Texas), que resultó peor para el periodista por la nueva burla del nacional.

“¡Siete oficial! Lo otro fue un partido amistoso, y esos no valen. Nosotros probamos gente”, cerró Estay.