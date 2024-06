La otra denuncia que delata crisis de Cobreloa: exjugador reveló que el club ocultó adicciones, ludopatía y violación masiva

“Me llevó a mirar de otro modo a mis hijas”, sinceró Christian Pavez, el exfutbolista de Cobreloa que se retiró de la actividad profesional por la serie de aberraciones que le tocó presenciar en sus años como jugador del cuadro loíno, al que denunció esta semana en una entrevista dada a un medio partidario de encubrir adicciones a las drogas, ludopatía y violación a una mujer por parte de jugadores profesionales y juveniles de la institución minera.

El revelador testimonio lo dio Pavez en el programa de Facebook “Socios del Desierto”, donde aseguró que “ahí dejé de jugar por las cosas que vi, por todo lo que tuvimos que callar. Tuvimos que vender el resultado. Por querer ganar, el club tapó muchas cosas”.

Las serias denuncias a Cobreloa

El deportista de 35 años, con pasos en Deportes Copiapó, San Marcos de Arica y Rangers, aparte del cuadro minero en su carrera profesional, no se guardó nada al momento de sincerar la frustración que le dejó su paso por Calama, principalmente por las aberraciones que tuvo que soportar de parte de los encargados del club, las que debió “callarlas para no poder dejar la cag***, eso me frustró”.

Entre ellas, la violación a una mujer por parte de un grupo de futbolistas de las cadetes de Cobreloa en la residencia del club. “Fue el año anterior que llegué, pero cuando llegué justo entré a una sala, hablaban del tema y no sabían cómo callarlo y taparlo. No sé si lo hicieron, pero yo estuve ahí cuando lo callaron”, relató.

“Tuve que callar para que ganáramos y no dejar la cag*** para tener un plantel quebrado. Mi decisión de retiro fue por haber sido muy profesional. Quise cuidar mi nombre de un ambiente así. Me llevó a mirar de otro modo a mis hijas”, sinceró.

“Lamentablemente tuve que callarme situaciones en mi casa. No sé si pasó o no lo de la niña. Si pasó o no, callar ese tipo de cosas (...) si hubiera sido mi hija, me habría dolido callar. Hay varios excompañeros que pasaron, pero son temas fuertes”, reconoció con evidente pesar el deportista, quien respaldó la denuncia que en su momento realizó el delantero David Escalante, respecto de apuestas deportivas al interior del plantel, y que tuvieron su mayor impacto en el partido de promoción que perdieron ante Copiapó (5-0), que les impidió subir a Primera A.

“Algunos lo criticaron. A lo mejor habló más de la cuenta, pero tuvo personalidad para hacerlo. Al no tener evidencia, mejor dejo ahí las cosas. Pero las viví”, señaló Pavez, quien sobre el final de su entrevista incluso acusó el consumo de drogas por parte de algunos futbolistas del cuadro minero.

“El club tuvo que tomar decisiones. Eso arrastró más decisiones: avalar ludopatía, adicciones. Porque habían adicciones que teníamos que aguantar todos siendo jugadores profesionales. ¿Cómo vamos a aguantar a alguien adicto a una droga siendo futbolistas profesionales? Eso nadie lo ha hablado”, finalizó.