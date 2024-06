Ben Brereton volvió a sufrir por su falta de español: protagonizó incómodo momento con el árbitro en el amistoso con Paraguay

La falta de conocimiento del idioma español de parte del delantero de la Selección Chilena, Ben Brereton, le volvió a jugar una mala pasada durante el partido amistoso que La Roja ganó 3-0 este martes 11 de junio ante Paraguay, cuando protagonizó un incómodo momento con el árbitro argentino Pablo Echavarría.

La situación, fue captada por las cámaras de televisión y un astuto usuario de X (antes Twitter) subió el video a la red social, donde se viralizó y se llenó de comentarios aludiendo a la falta de idioma español del delantero chileno-británico.

Ben Brereton no le entendió al árbitro y Bolados lo ayudó

Todo ocurrió en un momento en que se atendía a un jugador dentro de la cancha, instante en que como es habitual, el resto de jugadores aprovecha para hidratarse tomando agua de botellas que los mismos asistentes acercan al campo de juego.

Hasta ahí iba todo bien, de hecho en las imágenes se ve a Brereton -que ingresó a los 72 minutos de juego al partido- tomando agua de una botella, la que además usó para refrescarse la cara, momento en el que el árbitro Pablo Echavarría se le acerca para pedirle que le ponga agua en la muñequera para refrescarse él también.

Sin embargo, Ben lo mira con cara de extrañado, dando cuenta de que no entendió nada de lo que le dijo el árbitro, instante que duró un par de segundos, ya que su compañero de campo, Marcos Bolados se percató y acudió en su rescate, quitándole la botella de las manos y respondiendo a la solicitud del réferi.

Y aunque no fue una situación grave, los usuarios de redes reaccionaron con hilarantes comentarios, como “Échame el water le dijo el árbitro”, “Hay que enseñarle a Ben el Castellano”, “El profe Gareca lo dijo, aquí un motivo más por el cual es importante el idioma, igual le salió buena al árbitro”, y “Le faltó un wate antes de entrar a la cancha”, fueron algunos de los comentarios.

La falta de idioma español de Ben Brereton ha sido tema dentro de la Selección Chilena, de hecho el propio DT, Ricardo Gareca, lo mencionó cuando asumió la banca de La Roja como un problema que se debe solucionar pronto.

“Nos llamó la atención que no hable español bien, porque representa a la selección. No es un impedimento para estar en la selección, pero me gustaría que lo haga”, apuntó Gareca en su momento.