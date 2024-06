¿Estadio para la U de Chile en el Parque O’Higgins?: Esta es la promesa (y el proyecto) de un candidato a alcalde que ilusiona a los azules

“Soy abogado constitucionalista, quiero venir a Santiago a construir...” así comienza el video del candidato a alcalde independiente Patricio Gómez Benavides, quien subió el registro a su cuenta en TikTok, prometiendo nada menos que cumplir el eterno sueño de los hinchas de la Universidad de Chile: construir el estadio, y hacerlo en el Parque O’Higgins.

PUBLICIDAD

Todo hincha azul tiene esa herida en su corazón, el no tener estadio propio ha hecho sufrir al club de fútbol por años, por lo que esa promesa apunta justamente a sanar esa herida.

La promesa del estadio para la U

Así, y reconociendo que si bien en la comuna de Santiago “faltan Cesfam”, algo que obviamente dice que va a atender, el candidato a alcalde se lanza a detallar su proyecto “que es muy importante para una parte de la sociedad”.

“Quiero construir el estadio de la Universidad de Chile en el Parque O’Higgins (...) Quiero juntar a la dirigencia de la Universidad de Chile, a los hinchas, a los dueños del terreno y a los inversionistas para que podamos construir en conjunto el glorioso estadio de la Universidad de Chile, y juntar a la familia azul que anda desde 1948 de un lado a otro y no ha podido encontrar un lugar donde asentarse, donde ser local. Yo vengo a construir y debo construir de acuerdo también a las necesidades de todos y cada uno de los habitantes y ayudar a la felicidad”, explica el candidato Patricio Gómez en su video de TikTok.

“Quiero juntar a la dirigencia, a los hinchas, a los dueños del terreno y a los inversionistas para que podamos construir el glorioso estadio de la Universidad de Chile” — Candidato a alcalde independiente, Patricio Gómez

En su propuesta, el abogado apunta a pensar “en la felicidad de todos y cada uno de los habitantes de Santiago”, añadiendo que “pienso que este es un proyecto lindo para Santiago, porque esto no va a ser una pérdida de dinero, todo lo contrario, va a producir ingresos para que Santiago vaya creciendo cada vez más”.

Inversión “con todo”: pista de recortán y otra de patinaje

Finalmente, reconoce que puede haber personas que no son hinchas de la U. de Chile, por lo que apunta a la inversión y al dinero que entraría a la comuna de lograr la construcción del anhelado estadio, agregando también que el proyecto contempla pista de recortán y una nueva pista de patinaje.

Universidad de Chile

“Esta va a ser una inversión, no tan solo con una cancha deportiva, también con una pista de recortán, yo conozco muchos amigos que trotal alrededor del parque, no tienen dónde tomarse un tiempo, no tienen dónde entrenar. También quiero construir la pista de patinaje, saludo a todos los patinadores que entrenan en una pista horrible, yo la conozco, horrible. Todo eso lo voy a desarrollar”, puntualiza el candidato.

En tanto, los usuarios de redes que le comentaron el video lo vieron entre ilusión y dudas, bromeando incluso con que si esto fuera posible, se cambiarían “de inmediato” a votar a Santiago.