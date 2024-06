Pedro Carcuro saca ronchas entre colegas deportivos tras lanzarse contra crack de La Roja

Fue una verdadera sorpresa para muchos y un balde de agua fría para otros. Esto, porque se trataba de un destacado periodista deportivo, muy respetado, hablando mal de un querido futbolista de la selección chilena.

PUBLICIDAD

Nos referimos al relator Pedro Carcuro, quien reprobó el rendimiento de Ben Brereton, tras el último partido amistoso de La Roja frente a Paraguay, señalando que “no me convence”.

“Yo me hago responsable. Lo quiere la gente y se vuelve loca cada vez que lo nombran, tiene categoría de ídolo sorprendentemente y de gran jugador, pero a mí no me parece y no me convence. No le veo la categoría para estar en la selección chilena”, señaló tajante en Radio Agricultura.

Esto, por supuesto generó las críticas de sus colegas deportivos quienes salieron en defensa del jugador, pero Carcuro “se puso de pie” y volvió a lanzar sus descargos.

“Lo encuentro más bien precario desde el punto de vista técnico y en la habilidad para manejar el balón, que para mí son elementos fundamentales. Eso es lo básico. Se trata de un jugador que no se mueve bien en espacios reducidos. Sus mejores opciones las consigue cuando tiene mucho espacio por delante, en carreras largas que le significan un mano a mano atlético con los rivales”, explicó al medio LUN.

Comentaristas contra Pedro Carcuro

Fue en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, que tanto Aldo Schiapacasse, Claudio Borghi y Juvenal Olmos le quitaron peso a las críticas de Carcuro.

“¿En serio vamos a hablar de lo que dijo el señor Carcuro? (...)Pero no tiene ningún fundamento la crítica que hace. Termina diciendo un reality en vez de tomar un tema futbolístico serio, porque es una crítica pesada la que él hace. Pero salta y termina hablando de un reality… o sea, cero aporte sus palabras”, dijo Juvenal Olmos, casi ninguneando al histórico comentarista.

PUBLICIDAD

Claudio Borghi, por su parte, se fue en contra del rostro de TVN y lo acusó de querer sacar provecho personal.

“¿Ben es el primer jugador que falla un gol no? (....) Cuando un periodista quiere sacar partido de una situación me da un poco de bronca, digo esto porque alguna vez el mismo periodista, cuando yo era técnico de la selección, propuso gente para trabajar en la selección (…) Se había recuperado un jugador en un equipo y dijo que el doctor era maravilloso”, sentenció.