Ricardo Gareca ¿se quiere ir de Chile?: periodista peruano asegura que al técnico de La Roja no le gusta ni la comida

¿Será verdad? En Perú parece que todavía lloran al argentino Ricardo “Tigre” Gareca, y no es para menos porque el técnico los llevo al Mundial de Rusia 2018 después de varios intentos por llegar a la máxima cita de selecciones del Mundo, y ahora que está en Chile -con muy buenos resultados-, un periodista local asegura que quiere devolverse.

Todo esto lo dijo el controvertido periodista peruano Phillip Butters -acostumbrado a criticar y despotricar contra Chile a los cuatro vientos-, quien aseguró que el Tigre Gareca no lo estaría pasando nada de bien en Chile, donde no le gustaría ni la comida.

“En Chile come horrible, los chilenos son antipáticos”

“¿Sabes o no que Gareca se quiere quitar de Chile? Acá lo trataban bien, le daban de comer rico, en Chile come horrible, los chilenos son antipáticos”, soltó de una el periodista peruano sin dar ninguna fuente que confirmara sus dichos.

Luego, por si fuera poco, añadió que el “único buen chileno” es Rodrigo Ureña, futbolista que juega en el mediocampo de Universitario de Lima, instante en el que volvió a la carga con el cagüin de Ricardo Gareca señalando que el DT “no tiene ni un partido oficial y ya quieren que cambie, ya he leído por ahí, que Gareca de repente se sale de Chile”.

Pero todo lo que dijo no terminó en ese momento, ya que Phillip Butters siguió despotricando, agregando que “los demás chilenos no lo saludan a Gareca, no lo quieren a Gareca”, instanten en el que le entró la nostalgia por los días pasados en Perú, indicando que en cambio “acá todo el mundo lo quería a Gareca porque el peruano es amable (...) El chileno te dice ‘dame resultados, no me inventes, argentino floreador’”, apuntó.

“¡Lo quieren botar a Gareca! Y acá hay varios que extrañan a Gareca y su floro”, cerró diciendo el peruano, obviamente que sin dar ninguna fuente ni argumento que apoyara todo lo que había señalado sobre la presunta “molestia” o “disgusto” del Tigre con Chile.

Lo único cierto ahora es que Ricardo Gareca está alistando la nómina para partir rumbo a la Copa América en Estados Unidos, donde estará frente a la banca chilena en su debut el próximo 21 de junio justamente ante la selección peruana.