“Tienes grandes equipos...”: Luka Modric le tiró todas las flores a Chile al opinar totalmente distinto que Mbappé sobre el Mundial y la Eurocopa

Este viernes 14 de junio comienza la Eurocopa, donde las mejores selecciones del viejo continente se enfrentarán, esta vez en Alemania, donde los fanáticos del fútbol esperan ver el mejor desempeño de grandes estrellas mundiales de ese deporte.

En ese sentido, hace unos días el delantero francés Kylian Mbappé hizo noticia al asegurar que prefería jugar la Eurocopa antes que el mismísimo Mundial de fútbol, porque según su opinión, hay mejores selecciones y jugadores a los cuales enfrentarse en dicho torneo, situación de la que tomó total distancia el volante croata Luka Modric.

Modric le tiró todas las flores a Chile y los sudamericanos

Así, al ser entrevistado por ESPN, Modric, que durante la próxima temporada de clubes compartirá camarín con Mbappé, señaló que para él es mucho mejor jugar un Mundial, mencionando a Chile dentro de sus razones.

“No me gusta comparar, la Eurocopa es de partidos con las mejores selecciones de Europa, pero en el Mundial también tienes a Argentina, Brasil, Uruguay, a Chile, tienes grandes equipos de otros continentes”, aseguró el croata.

Luego, añadió que “no me gusta comparar, pero creo que el Mundial, para mí, es más difícil, porque está todo el mundo, las mejores selecciones de todo el mundo, los mejores de todo el mundo”, indicó Modric.

"EL MUNDIAL ES MÁS DIFÍCIL QUE LA #EURO2024"



Luka Modric conversó en exclusiva con #SportsCenter en la previa del debut de Croacia ante España, en un complicado grupo con Italia y Albania, pero no más complejo que la cita mundialista, como él mismo reconoció. pic.twitter.com/n7AzPRrjpp — ESPN Chile (@ESPNChile) June 14, 2024

Para cerrar este tema, el volante de Croacia apuntó que “a pesar que puedo entender lo que dijo Mbappé, porque acá se juntan todos los europeos más fuertes y nos conocemos más, pero para mí el Mundial es más difícil, para mí, aunque cada uno tiene su opinión”.

¿Irá a Estados Unidos 2026?

En tanto, al ser consultado sobre su presencia en la próxima copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos en 2026, el croata no quiso adelantarse a los hechos, ya que a sus 39 años prefiere ir “día a día”.

“Estoy en una edad donde hay que ir día a día, no puedo pensar mucho más adelante. Sé que no me queda mucho fútbol, estoy en el tramo final de mi carrera. Cuánto va a durar no lo sé, pero quiero disfrutar cada día, partido a partido, por ahora me siento muy bien y vamos a ver qué pasa a futuro”, cerró diciendo el futbolista.

En la Eurocopa 2024, Croacia debuta este sábado 15 de junio ante la selección de España.