¿Este fue el último US Open de Tiger Woods? “Tal vez, tal vez no”, fue la intrigante respuesta del golfista

Tiger Woods sufre por el calor en la tarde de este viernes durante la segunda ronda del US Open del golf que se disputa en Pinehurst, Carolina del Norte.

PINEHURST, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — El hoyo 15 pudo haber sido la llave para el fin de semana, la opción de un birdie y jugar de rojo el domingo, como dicta la historia. Pero no. El putt fue bueno, la pelota se paseó por el borde, pero caprichosamente no quiso caer. Luego Tiger Woods hizo bogey en el 16, par y par en los dos últimos hoyos y firmar una tarjeta de 73 para la segunda ronda del US Open.

Con un total de 147 golpes (74 el jueves), y siete sobre el par de la cancha, el legendario jugador de 48 años no pasó el corte y quedó nuevamente eliminado de un major, tal como en el mes pasado en el PGA Championship.

¿Por qué Tiger Woods no juega al nivel de antes?

Debido al largo historial de lesiones que acarrea, incluidas las provocadas por un grave accidente automovilístico de hace algunos años, el calendario de Tiger está acotado solo a los grandes torneos del golf mundial. Por eso, las opciones de verlo ganar su 16° major parecen más bien utópicas.

Woods lo sabe y tal vez por eso, luego de quedar eliminado este viernes en Pinehurst, puso en duda su continuidad en estos campeonatos.

Cuando le preguntaron directamente si en algún momento de esta semana pensó que este pudo haber sido su último US Open, Tiger contestó de manera intrigante: “Si fue mi último US Open o será mi último British Open (en julio), no lo sé. Tal vez o tal vez no”.

Respecto de su nivel, Woods dijo que “por los golpes a la pelota y el juego con el putt, sentí que era suficiente para estar en la pelea, pero no estoy. Es frustrante porque no tendré la oportunidad de ganar el fin de semana”.

¿Hasta cuándo seguirá jugando Tiger Woods?

A diferencia de otros deportes individuales, como el tenis, el golf permite ser competitivo a mayor edad. Jack Nicklaus, por ejemplo, ganó el Masters de 1986 con 46 años. Tiger tiene 48, pero acarrea problemas a la espalda que le han impedido disputar más torneos y por eso su temporada 2024 se acabará luego de jugar The Open en Royal Troon (suroeste de Escocia), entre el 18 y 21 de julio.

De acuerdo a las reglamentaciones del Masters y PGA Championship, Woods tiene una invitación de por vida como ex campeón, y en el caso del Open británico, hasta que cumpla 60 años. Las condiciones del US Open son mucho más estrictas y Tiger ya no cumple ninguna de las condiciones de clasificación, y por eso este año por primera vez en su carrera recibió una excepción especial. ¿Se repetirá el 2025?

Un sueco lidera el US Open 2024

Ludvig Aberg y su estilo mecánico de juego se han adaptado perfectamente al campo número 2 de Pinehurst. Metódicamente, el astro sueco se abrió paso para terminar con una ronda de 69 golpes, uno bajo par, con lo cual tomó uno de ventaja para el fin de semana en su debut en el US Open.

El sueco tiene un acumulado de 135 impactos, cinco debajo del par, y ostenta una ventaja de uno sobre Bryson DeChambeau, Patrick Cantlay y Thomas Detry de cara al fin de semana. Más atrás, a dos golpes del líder luego de una mala ronda de 72, se ubica Rory McIlroy.

Entre los latinoamericanos, el mejor ubicado fue el colombiano Nicolás Echavarría (21° y uno sobre el par), quien aventaja por un golpe al argentino Emiliano Grillo.

El campo número 2 de Pinehurst, ubicado en Carolina del Norte, ya es suficientemente complicado, más con el calor extremo que alcanzó los 38 grados centígrados durante la tarde, y con suficiente viento para generar dudas.