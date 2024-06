Luis Suárez y su ‘necedad’ por jugar su quinta Copa América

Marcelo Bielsa sorprendió con la incursión de Luis Suárez en la lista final de Uruguay, para encarar la Copa América 2024.

El delantero no había estado en los últimos llamados, ya que el conjunto charrúa está viviendo una nueva etapa, en la que los futbolistas jóvenes le están cambiando la cara al equipo.

Luis Suárez se aferró a Uruguay y disputará la Copa América 2024

De hecho, el atacante charrúa está pasando sus últimos años en el balompié profesional. Ahora, es parte del Inter de Miami, en donde se reunió con su gran amigo Lionel Messi.

A unos días de que arranque la Copa América, Luis charló con el canal de YouTube de la Selección de Uruguay.

Suárez reveló que fue inesperado su llamado, pero aseguró que tenía ganas de volver a vestir la camisa de su equipo nacional, ya que la imagen que dejó en la Copa del Mundo no fue la más deseada.

“Lo disfruto como si fuera la primera vez que estoy en la selección, y lo disfruto como si fuera la última. Uno, a pesar de que tiene 37 años, sigue aprendiendo, se pone a ver cosas que hacen los delanteros de hoy, cosas que yo antes no las hacía, y trato de seguir adquiriendo cosas.

“Vivo esta etapa de manera especial por ser el más grande, por sentir el cariño de mis compañeros que me demuestran que querían que estuviera acá, que no me respetan por ser Luis Suárez, sino por ser uno más, por ser jodón dentro del grupo. El otro día Fede Valverde decía que sigo siendo el mismo que era cuando entró por primera vez al Complejo Celeste”, sentenció.

Darwin será su heredero en el ataque

Para Suárez, Darwin Núñez será su remplazo en la Selección de Uruguay. De hecho, confesó que desde que era joven le vio cualidades únicas.

Por tal motivo, Luis considera que su compañero debe portar la playera ‘9′ en un futuro, pues en esta Copa América aún la utilizará él.

“Desde que Darwin estaba en Peñarol hablaba con el, por intermedio de otra persona. Hubo un partido que hizo tres goles que me llamó mucho la atención. En aquel entonces se decía que erraba muchos goles, pero generaba mucho también.

“A mí me criticaban por lo mismo, pero lo importante es que siempre buscaba sobreponerse, nunca bajaba los brazos. Siempre le vi condiciones especiales. El delantero tiene que ser así, la ambición, el deseo de mejorar, las ganas de salir adelante”, detalló.