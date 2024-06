Nuevo ninguneo a la Roja y Gareca en prensa peruana: dicen que DT “estuvo siete años y no tenemos recambio” y que “Chile no es gran cosa”

La prensa deportiva peruana sumó este martes nuevas críticas al entrenador argentino de la Roja, Ricardo Gareca, y a la propia selección chilena, en la previa al duelo que ambos representativos disputarán en el inicio de la Copa América de Estados Unidos 2024.

Fue nuevamente el diario Trome, en su columna “Pisa Pelota” de “El Bombardero”, quien lanzó duros cuestionamientos al desempeño de Gareca durante su paso por la banca peruana y a su nueva labor como deté de Chile, selección que aseguraron no ser “gran cosa”.

Las críticas a Chile y Ricardo Gareca

“Cada vez falta menos para el debut de la Blanquirroja en la Copa América. Veo que las ‘viudas’ de Gareca siguen llorando en las redes y lo ponen en un altar. Para mí, como entrenador ahí nomás. Normalito”, indicó el columnista peruano, quien incluso aseguró que el entrenador argentino clasificó por suerte al Mundial de Rusia 2018 a la selección de su país.

Estuvo siete años por acá y no tenemos recambio. A los 40 años Paolo sigue de ‘9′. Chile no es gran cosa — El Bombardero, diario Trome

“Clasificamos a un Mundial por un ‘golpe’ de mesa y punto. El repechaje ante Australia lo perdimos por permitir que el avión se llene de payasos, cebicheros, peluqueros y al final los ‘canguros’ (Australia) nos dejaron fuera porque ‘tuvimos un mal día’”, afirmó el medio peruano.

El ninguneo a Gareca y Chile llegó al punto que el columnista peruano aseguró que el técnico “estuvo siete años por acá y no tenemos recambio”, y que ahora al mando de la Roja tiene una selección que “no es gran cosa” para medirse frente a Perú en Copa América.

“Chile no es gran cosa. En la cancha somos once contra once y no conozco a ningún seleccionado sureño (chileno) que tenga dos cabezas o juegue con tres piernas. Ellos no tienen ningún ‘monstruo’ como para ‘arrugar’”, aseguró el periodista peruano, quien insistió en que el “supuesto” favoritismo de Chile no es tal frente a la selección de su país.

