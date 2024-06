Vidal prendió las redes sociales al aseverar que quedó fuera de la Copa América por una decisión “no futbolística” de Gareca

Y llegó el día en que Arturo Vidal se pronunció oficialmente respecto de su marginación de la selección chilena que participará desde este viernes en Copa América.

No fue por medio de sus redes sociales, ni transmisiones en Twitch, sino que en la rueda de prensa de Colo Colo, hasta donde el King llegó para abordar los motivos de su ausencia de la Roja.

Los argumentos de Arturo Vidal

Si bien sinceró que ahora apoyará a la selección “de afuera”, y que espera que al equipo de Ricardo Gareca “le vaya bien por el bien del fútbol chileno”, Vidal no escondió su decepción, “tristeza” y “rabia” por quedar al margen del proceso del entrenador argentino de la Roja.

“No sé si se ha hablado mucho, pero me hubiese encantado estar. No me tocó esta vez, pero nada, hay que apoyar de afuera. Ojalá que a la selección le vaya bien por el bien del fútbol chileno. Y nada, esperar que debuten con un triunfo si Dios quiere” , indicó el King.

“Estoy bien, pero igual te da tristeza, te da rabia no poder estar, porque no es algo futbolístico sino que es una decisión del entrenador. Tiene todo el derecho de elegir sus jugadores, a los que cree que, seguramente, lo van a hacer bien en la Copa América. Pero nada, claramente me hubiese encantado estar” , agregó el volante del Cacique, quien de todos modos apuntó a seguir mejorando en su rendimiento deportivo para optar a una futura convocatoria en los partidos de las Clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Estoy en el mejor equipo de Chile, uno de los 16 mejores equipos de Sudamérica. Te queda la espina, pero así es el fútbol. Siempre estas cosas las tomo como un reto. No estoy ahora, pero vienen partidos en las Eliminatorias que son muy difíciles y hay que llevar a Chile al Mundial, y espero prepararme de la mejor forma, jugar mucho mejor que la primera parte y pelear con Colo Colo las copas, y eso me va a volver a llevar a la selección”, concluyó.

Como era de esperar, sus declaraciones no pasaron inadvertidas, al punto que su nombre se convirtió en tendencia de la red social X, donde lo que más se debatió fueron los argumentos dados por el jugador para explicar su marginación de la selección.

Opens in new window Arturo Vidal en conferencia de prensa de Colo Colo. Fuente: Captura de pantalla del canal Youtube de Colo Colo.

“Desgraciadamente comparto el fondo, pero no la forma de lo que dijo”; “Te crees dueño de la verdad y nunca has sabido perder, -10 de autocrítica (...) no te llevan por conflictivo”; “Me da entre pena y rabia. Un deportista, en general, y no hago mención exclusiva a un futbolista, debe estar preparado, en especial mentalmente, para saber que en algún momento deberá dejar la actividad o, a lo menos, entender”; o “Lo único que creo de lo declarado por Arturo Vidal respecto de su ausencia en la selección es que el hecho le da tristeza y rabia, pero la decisión de Gareca es de orden futbolístico, no es un capricho”, que sumaron cientos de adeptos o detractores a la marginación de Vidal de la Roja.