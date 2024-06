La historia del himno no oficial de Escocia en la Euro: recuerda la independencia y la película “Corazón Valiente”

Para el partido inaugural de la Euro 2024, cuando Escocia se enfrentó a Alemania en Munich, a la hora de los himnos una gaita acompañó el canto emocionado de once jugadores en la cancha y miles de hinchas en las tribunas. Pero los sones no eran de “God Save the King”, el himno oficial del Reino Unido, sino los de una canción de sentimiento nacionalista.

PUBLICIDAD

Se trata de “Flower of Scotland”, el himno no oficial de Escocia y que desde hace 20 años se canta en las ceremonias previas de los partidos de fútbol y de rugby.

¿Por qué Escocia no canta el himno oficial?

Aunque nominalmente es un país, Escocia no es una nación independiente y forma parte del Reino Unido, tal como Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.

Sin embargo, por una cuestión de tradición, ya que desde que se inventó el fútbol siempre jugaron como selecciones independientes (de hecho, el primer partido internacional de la historia fue Escocia vs Inglaterra, en 1872), la FIFA acepta esta particularidad de tener cuatro miembros de un mismo país. No ocurre así, por ejemplo, con el País Vasco o Cataluña en el caso de España.

Por lo mismo, para no repetir el “God Save the King” que entonan como himno los ingleses en los partidos de fútbol, los escoceses intentaron en algún momento con “Scotland the Brave” y en 1997 la Federación de Escocia adoptó “Flower of Scotland”.

¿Qué dice la letra de “Flower of Scotland”?

La canción fue compuesta en la década de los 60 y evoca la independencia obtenida por Escocia a comienzos del siglo XIV.

Aunque mucha gente cree que la canción fue escrita en honor de William Wallace, en rigor, se refiere a la Batalla de Bannockburn, cuando Robert the Bruce lideró a un ejército para expulsar a los ingleses de su territorio. De hecho en la famosa película “Corazón Valiente” esa batalla contra el ejército de Eduardo II aparece en las imágenes finales, con el rey escocés inspirado en Wallace.

PUBLICIDAD

Pues bien, justamente el coro de “Flower of Scotland” dice: “Que se enfrentó a él / Al orgulloso ejército de Eduardo / Y lo mandó de vuelta a casa / Para que lo pensara de nuevo”.

Más de alguien también podría ver un guiño independentista en las líneas que aparecen en el segundo coro: “Pero aún podemos levantarnos ahora / Y ser de nuevo la nación / Que se enfrentó a él”.

Acá está la letra completa de “Flower of Scotland”:

O Flower of Scotland,

When will we see

Your like again,

That fought and died for,

Your wee bit Hill and Glen,

And stood against him

Proud Edward’s Army,

And sent him homeward,

To think again.

Those days are past now,

And in the past

they must remain,

But we can still rise now,

And be the nation again,

That stood against him,

Proud Edward’s Army,

And sent him homeward,

To think again.