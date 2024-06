Las claves del nuevo Monumental: asesor de ByN recomienda aforo para 45 mil hinchas y seguir con cancha de pasto natural

“A vuelo de pájaro, 100 millones de dólares, que uno no los pilla a la vuelta de la esquina. Necesitamos una persona que vaya a tocar puertas, con cierta credibilidad, y por eso confiamos en Harold para levantar esa cifra”, fueron los argumentos que ofreció esta semana el presidente de ByN, Aníbal Mosa, para levantar la figura de Mayne-Nicholls como el asesor a cargo de liderar la remodelación del estadio Monumental de Colo Colo.

PUBLICIDAD

Un proyecto que el empresario pesquero anhela desde 2019, año en que incorporó al expresidente de la ANFP y actual Director Ejecutivo de la Corporación Santiago 2023 a la concesionaria.

Alcances del proyecto de estadio en Colo Colo

“La vez pasada, Aníbal Mosa me invitó a Colo Colo básicamente por el tema del estadio, después vinieron una serie de razones que me hicieron incursionar en otras áreas. Luego llegó el estallido social y la pandemia, y hubo que suspender el proyecto del estadio. Y ahora Mosa me pidió que lo retome”, reconoce Mayne-Nicholls, quien en este regreso ya estableció las líneas de trabajo a seguir respecto del proyecto y los alcances reales de los cambios que desea introducir Mosa en el nuevo recinto deportivo del Cacique.

La vez pasada, Aníbal Mosa me invitó a Colo Colo básicamente por el tema del estadio, después vinieron una serie de razones que me hicieron incursionar en otras áreas — Harold Mayne-Nicholls

“Lo primero es saber qué tipo de estadio quieren, para cuánta gente y de cuánto hablamos financieramente, porque los costos son diferentes a los de 2019. Hay que adaptarse a eso y buscar el financiamiento”, indicó en radio ADN el periodista, quien por lo pronto ya definió dos puntos esenciales para la remodelación del Monumental.

Estadio Monumental. Fuente: Instagram @colocolooficial.

El primero, según explicó en lun.com, tener un aforo de 45 mil espectadores en vez de los 65.000 que deseaba tener Mosa.

“Eso es algo que hay que evaluar técnica y económicamente muy bien. Para tener un aforo de 65.000 personas, hay que considerar los costos de mantención que encierra esa cifra. Hoy, Colo Colo lleva un promedio de 35.000 personas, y yo por ahora pensaría en aumentar un 10% de esa cifra, es decir, llegar a unos 45.000 espectadores. Pero hay que ver, porque si en la remodelación nos sale 10 pesos por asiento llegar a 45.000 personas, y 12 pesos llegar a 65.000, entonces cambian los argumentos”, reflexionó.

Otro tema relevante en el proyecto tiene que ver con la cancha que tendría el remozado Monumental, y en ese punto, Harold es enfático para señalar -en radio ADN- que su preferencia pasa por el tradicional pasto natural al sintético que, por ejemplo, se instaló en el estadio San Carlos de Apoquindo.

PUBLICIDAD

“No lo hemos hablado, pero lo más importante aquí son los futbolistas y en general a ellos no les gusta jugar en pasto sintético, porque encuentran que el balón da un bote distinto y sienten diferencia cuando se arrastran por la superficie. Esa cancha no es una buena alternativa”, indicó.

“Si bien la cancha sintética te sirve para hacer eventos musicales, Colo Colo es un club de fútbol y eso debe ser lo más importante”, argumentó el asesor de ByN, quien no descarta otros cambios en la posición de la cancha y camarines.

Estadio Monumental de Colo Colo. Fuente: Instagram @colocolooficial.

“Lo ideal sería subir la cancha, pero implicaría un costo: perder asientos que ya existen. En la subida de la cancha, obviamente hay que ver cómo se distribuyen bien los asientos que ya existen. Hoy, las diez primeras filas de abajo en todo el recinto, en especial Océano, no tiene visibilidad porque tienen un vidrio al frente y también las bancas de los jugadores. Obviamente es imposible pensar en visibilidad perfecta para todo el recinto. Ningún estadio es así. Pero hay que buscar alternativas mejores a las que hay”, apuntó.

“Hoy, un equipo se demora dos minutos entre el vestuario y la cancha, por lo que en el entretiempo sólo se pueden tener 11 minutos efectivos de descanso. Ahí también hay que intervenir los camarines y algunas salidas. Hay que ver el conflicto que tuvo una ambulancia para entrar a la cancha hace poco”, finalizó.