“Me dijo que lo merecía”: Esteban Pavez heredará la histórica camiseta número 17 de Gary Medel en la selección chilena

Fue la mayor sorpresa entre los últimos convocados por Ricardo Gareca para ampliar de 24 a 26 los futbolistas chilenos que jugarán en la Copa América de Estados Unidos 2024, Esteban Pavez, quien tras ser la opción del DT argentino por sobre Arturo Vidal en el mediocampo nacional, también usará la histórica camiseta número 17 que por años vistió otro de los apartados de la Roja: Gary Medel.

Una particular situación a la que el capitán de Colo Colo no le hizo el quite, y que conversó esta tarde con la prensa chilena que cubre a la selección en Norteamérica.

El sucesor de la “17″ de Gary Medel

“Cuando supe le mandé un mensaje a Gary y me dijo que me lo merecía, que estaba muy contento de que estuviera acá. Con Gary tengo un muy linda amistad”, explicó el volante albo, quien sinceró sus deseos que tanto Medel como Vidal vuelvan en algún momento al seleccionado nacional.

Cuando supe le mandé un mensaje a Gary (Medel) y me dijo que me lo merecía, que estaba muy contento de que estuviera acá — Esteban Pavez

“Obvio que a todos nos guastaría que estuviese acá, pero eso ya es decisión del profe (Gareca)”, señaló Pavez. “Estoy contento, sea cual sea el número. Lo más importante es estar acá y defender con todo esta camiseta si me toca jugar”, agregó.

En la misma línea, el mediocampista formado en el Cacique tuvo elogiosos conceptos para el King, quien ayer aseveró haber quedado fuera de la nómina copera por la decisión personal del técnico de la selección chilena más que por “temas futbolísticos”.

“Todos sabemos lo que es Arturo. Para mí es el mejor de la historia, pero la decisión de que él esté acá o no es netamente del técnico. Eso deberían preguntárselo a él, pero Arturo está contento y eso es importante para nosotros”, señaló Pavez, quien aseguró que su convocatoria a la Copa América es “un premio al esfuerzo que he hecho en toda mi carrera”.

“Me puso muy contento, quería estar. Cuando no salí en la primera nómina para el partido contra Paraguay me dolió un poco, pero sabía que era importante lo que tenía que hacer en mi club para estar acá. Me lo tomo como un premio al esfuerzo que he hecho toda mi carrera. Todo me ha costado demasiado y nunca he bajado los brazos. He tenido buenos y malos momentos, pero siempre dejo todo y creo que estar acá es parte de eso”, finalizó.