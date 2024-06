¿Quién es el pastor que dio el discurso en la inauguración de la Copa América?

La disertación de un pastor cristiano evangélico bendiciendo la Copa América antes del juego inaugural entre Argentina y Canadá, fue uno de los momentos más llamativos del evento, causando toda clase de memes y hasta polémica por las opiniones encontradas en cuanto al tema de fe y religión.

El encargado de dar sus palabras en español fue el pastor paraguayo Emilio Agüero Esgaib, muy conocido por su posición frontal contra la ideología de género.

“Dios bendiga a América, el mensaje de Cristo sigue vigente hoy en día y Él nos llamó a la paz, a la comprensión, y al perdón, también nos dijo cree porque para aquel que cree, todo es posible, y estas palabras nos alientan a no desanimarnos, a creer en grande y a creer que todo se puede. Dios bendiga a todas las naciones de América, a cada equipo y a cada deportista, a todos los hinchas y dirigentes, y a todas las familias del continente, en el Nombre Cisto Jesús ¡Amén!”, fueron las breves palabras del pastor Agüero ante los 70 mil espectadores en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Su discurso lo acompañó otro pastor, quien se encargó de dar la bendición en inglés.

El pastor latino que bendijo la Copa América

¿Quién es el pastor latino que bendijo la Copa América? Como ya se dijo su nombre es Emilio Agüero Esgaib y tiene 53 años. Es pastor de la Iglesia ‘Más que vencedores’ en Asunción, Paraguay, la cual lidera junto a su esposa Liliam Medina. No toda su vida fue pastor, en su juventud fue soldado y luchador de kickboxing, conocido como ‘El Destructor’.

TN Deportivo dice que a su iglesia, llegó a asistir Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

Según imágenes en redes sociales y replicadas por Clarín, se subía al ring con una una bandera de Paraguay encima, pantalones cortos y un cinturón que decía ‘Luchador de Cristo’.

“Alguien vio esta foto y me invitó a predicar. Jamás pensé que esto sería el inicio de mi llamado”, escribió Emilio Agüero Esgaib en septiembre de 2018 con la imagen en su cuenta de Facebook.

El citado medio dice que tuvo 16 peleas invicto, durante cuatro años seguidos fue el mejor peleador de Paraguay y fue campeón sudamericano de kickboxing. Se retiró a los 27 años después de defender su título ante el argentino Juan Rolón, y fue así como comenzó a dedicarse al servicio cristiano.

Como pastor, Agüero Esgaib es frontal en contra de la ideología de género y del aborto.

“Dos hombres vestidos de mujer quisieron entrar en el baño de damas. Ahí entran mujeres, señoras, adolescentes y niñas, no se puede permitir que dos hombres entren a hacer sus necesidades con ellas. Son grotescos. Jamás permitiré que mi esposa e hija compartan baño con hombres, no me importa que en su imaginación se sientan mujeres. Y no vengan con esas tonterías de ‘homofobia’ o ‘retrógrado’. Falacias, escribió en sus redes.

Ante el medio La Unión de Paraguay, el pastor Emilio Agüero Esgaib dijo: “Mi problema no es la persona homosexual. Tanto la Biblia como las leyes dan libre albedrío para que las personas pueden hacer lo que quieran con sus vidas. Pero cuando quieren legalizar y educar a mis hijos con estas ideologías, ahí ya tengo algo qué decir”.