“Quiero ser mamá y quiero gestar, pero no es el momento todavía”: Tiane Endler contó cómo ha sido el proceso de congelar óvulos dos veces

“Quiero ser mamá y quiero gestar, pero creo que no es el momento para mí todavía”, aseguró la futbolista chilena Tiane Endler en una íntima entrevista, donde además contó cómo ha sido el proceso para congelar óvulos -al que se ha sometido en dos ocasiones-, y entregó su opinión sobre el proyecto para legalizar el aborto que anunció el Presidente Gabriel Boric en su cuenta pública.

PUBLICIDAD

Así, al hablar de sus deseos de ser madre, la futbolista, que firmó para ser la arquera del Olympique de Lyon hasta 2027, señaló que para ella ha sido importante el proceso de congelar óvulos.

“Es importante sobre todo para las que no quieren ser madres todavía y quieren postergarlo un poco, porque nadie te asegura que después vas a poder ser madre”, explicó en CNN Chile.

En tanto, y pese a que ya había reconocido anteriormente que su esposa, Sofía Orozco, podría ser quien llevaría el embarazo, añadió que ella también quiere gestar, pero que su carrera ha sido un impedimento para hacerlo hasta ahora.

“Muchas veces tus mejores años son entre los 25 y los 30 años, y es donde uno a veces quiere ser madre. Yo tengo compañeras que son madres y que han podido compatibilizar ambos aspectos y el club también las ha ayudado. Pero no todo el mundo te da la oportunidad de hacerlo. Ahora sí, la FIFA sacó un nuevo protocolo y nuevas reglas que van en pro de la maternidad en las deportistas, pero también es una decisión personal. Cuando tú estás buscando llegar a un cierto nivel, obviamente el ser madre afecta a tu cuerpo y la recuperación es difícil”, señaló Tiane Endler.

Tiane Endler ha congelado óvulos dos veces

Así, sobre el proceso de congelar óvulos, la futbolista indicó que “una se siente joven, se siente vital, pero el cuerpo por dentro también se va desarrollando y para una mujer los óvulos, ya a partir de los 30 y algo empiezan a envejecer (…). No es un proceso fácil, es duro, pero es importante sobre todo para las que no quieren ser madres todavía y quieren postergarlo un poco, que congelen los óvulos, porque nadie te asegura que después vas a poder ser madre”.

En ese sentido, explicó que lo más complejo del proceso para ella fue inyectarse hormonas, lo que “produce muchos cambios en tu cuerpo. Sobre todo la recuperación no es tan fácil, demora varios meses y que se vuelva a adaptar el cuerpo y vuelva a la normalidad, toma su tiempo”.

PUBLICIDAD

Tiane Endler además fue consultada sobre su opinión del proyecto de ley para legalizar el aborto, indicando que “yo creo que eso es muy personal de cada mujer, de cada persona, decidir”, aunque apuntó que no sabe si está tan a favor del aborto libre.

“Yo no sé si estoy tan a favor del aborto libre absoluto. Más cuando tú estás en un proceso de querer ser madre, creo que la visión cambia un poco y cuando entiendes el proceso de desarrollo de la persona que viene en camino (...) Es una decisión tan personal y tan propia que también debiese ser de uno y tener la posibilidad de hacerlo. Las tres causales estoy absolutamente de acuerdo, pero creo que hay que hacer una reflexión al respecto de lo otro. Me imagino que cada mujer toma la decisión con mucha conciencia y no es una decisión fácil tampoco”, puntualizó.