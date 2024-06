“¿Me estás hue...?”: Kike Acuña reveló la exorbitante cifra que tuvo en algún momento en el banco

El exfutbolista Kike Acuña reapareció en la televisión para una extensa conversación con el animador, Eduardo de la Iglesia, en su programa “Todo va a estar bien” de Vía X. En este espacio, el exseleccionado nacional no le hizo el quite a ninguna pregunta, y respondió todo con una total sinceridad.

Él habló de su época de carretes, y aseguró que no tiene muchos recuerdos de esta parte de su vida. “Mucha gente me pregunta, cómo lo pasé yo en esos tiempos de locura, y me imagino que lo pasé bien, pero gran parte de mis salidas, no recuerdo”, confesó.

“Es complicado, pude haber muerto. Un día desperté en un árbol con el auto, afortunadamente los carabineros me fueron a dejar a la casa, y esto no se hizo público, en ese momento era jugador de la U. Agradezco que en ese momento me hayan podido tender una mano que de verdad muy poca gente lo hizo”, continuó.

“Cuando yo entré a todo esto, cuando empecé a perder la plata que había ganado, mis amigos, que yo pensé que eran mis amigos, me dieron la espalda”, reveló.

El dinero que ganó y las malas juntas

Esta confesión despertó la curiosidad del animador, quien sin tapujo alguno le consultó cuánto dinero ganó en ese momento. “Mucho”, contestó Acuña, “tengo que haber tenido unos 10 millones de dólares, 12″, agregó.

“¿Eso fue lo que alcanzaste a facturar?”, preguntó de la Iglesia, y Kike respondió que “eso fue lo que yo alcancé a tener en el banco”. Eduardo no pudo ocultar su sorpresa y dijo en un volumen bajo: “¿Me estás hueveando? 12 millones de dólares”.

El exdeportista fue sincero y contó que “de la noche a la mañana te das cuenta que malgastaste tu plata, la regalaste a gente que no tenía porqué haber recibido nada de mí, porque ellos me querían por lo que yo tenía, no por lo que yo era como persona”.

“De alguna forma duele, me alejé y hoy en día soy un tipo súper solitario. Soy solo, para mí lo más importante hoy es mi familia, que me ha costado mucho porque el matrimonio no es fácil. Poder estar ahí con mi esposa, con los hijos de ella, somos 6, yo tengo 3 y ella tiene 3. Es lo que estoy enfocado hoy en día, el tema familiar”, agregó.

Finalmente, Kike Acuña entregó una sincera confesión “me cuesta un poco, para mí no es fácil hablar de esto porque lo pasé horrible. Nadie sabe lo mal que lo pasé”.