Compromiso total: Lionel Messi cumple 12 años celebrando su cumpleaños concentrado con Argentina

Lionel Messi cumplió 37 años, pero el delantero argentino volverá a pasarlo con la Selección de Argentina, como ha sucedido en 11 ocasiones.

Y es que, el jugador del Inter de Miami se encuentra disputando la Copa América 2024, motivo por el que no podrá celebrarlo con sus familiares.

Messi lleva 12 años celebrando su cumpleaños en la Selección de Argentina

Pero esta no es la única vez que el astro vive una situación así, ya que en los últimos años le ha ocurrido, ya sea por estar disputando la Copa del Mundo o la Copa América.

Leo no se ha negado a jugar con la Selección de Argentina, pese a que en varias ocasiones su cumpleaños se ha atravesado.

De hecho, cabe destacar, que cuando era joven y estaba en la cantera del Barcelona, recibió el ofrecimiento de unirse a España.

Pero Messi tenía claro que la Albiceleste era su destino, por lo que nunca dudo en representar al país que lo vio nacer.

Con ADN ganador

Leo se ha destacado por ser uno de los futbolistas más ganadores, en la historia del balompié profesional.

De hecho, cuenta con un total de 43 trofeos conseguidos. Pero esa ambición es algo que tenía desde que estaba en las inferiores, así lo relató el jugador.

“Siempre fui muy autocrítico. Creo que soy el primero que sé cuando hago las cosas bien o las hago mal. Durante el partido intento de no irme. A veces no participo, pero nunca dejo de estar metido, viendo lo que está pasando e intento hablarme internamente y no irme del partido. Muchas veces me puteo por cómo perdí una pelota, me digo de todo.

“Eso de querer ganar siempre no se me va a ir nunca. Soy así, nací así, es muy difícil que eso se me vaya. . Está bueno ser competitivo, pero después aprendí a saber perder y sacar cosas positivas de las derrota. También entendí que son más las veces que se pierde que las que se gana”, destacó, en entrevista para Clank.