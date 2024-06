Jorge Sampaoli: “En Chile nos tocó una generación que en muchos momentos nos hizo invencibles”

Jorge Sampaoli recordó en una entrevista dada a un diario español la importancia para su carrera deportiva que tuvo el paso por las bancas de la U y la selección chilena.

PUBLICIDAD

El técnico casildense no escondió en una íntima conversación con “El País” que el éxito logrado con los azules y la Roja fue la causa de su contratación en la selección argentina, donde tuvo un discreto mundial en Rusia 2018.

Sintieron curiosidad por mí cuando les ganamos la Copa América con Chile en 2015, y antes por la Copa Sudamericana que ganamos invictos con Universidad de Chile en 2011. Ahí empezó todo — Jorge Sampaoli

Las confesiones de Jorge Sampaoli

“Primero sintieron curiosidad por mí cuando les ganamos la Copa América con Chile en 2015, y antes por la Copa Sudamericana que ganamos invictos con Universidad de Chile en 2011. Ahí empezó todo”, señaló el deté transandino, quien aseguró haber dirigido a “una generación” de notables futbolistas nacionales.

“En Chile nos tocó una generación que en muchos momentos nos hizo invencibles”, aseveró Sampaoli, quien diferenció el éxito del fracaso en su paso por las selecciones de ambos países en la calidad de futbolistas que tuvo que dirigir en las citas mundiales de Brasil 2014 (con Chile) y Rusia 2018 (con Argentina).

“Las generaciones de jugadores marcan la fortuna de los seleccionadores”, reconoció Sampaoli.

“Después de Rusia aparecieron mediocampistas muy fuertes, Paredes, De Paul, Lo Celso (...) que brindaron la posibilidad de que Messi, Julián (Álvarez) y Lautaro (Martínez) tuvieran mucha mayor libertad. Porque además de jugar bien protegían muy bien la última línea de Argentina. Después MacAllister y Enzo (Fernández) dieron mucha frescura al equipo y restaron mucha responsabilidad a los de arriba”, reflexionó.

“Nosotros llegamos a Argentina en 2017 cuando estaba fuera del Mundial de Rusia en la clasificatoria sudamericana, en una crisis total, con jugadores odiados por la sociedad a los que había que recomponer para llevarlos a un escenario de protagonismo. Me tocó tomar un montón de decisiones en medio de la histeria popular”, reconoció.

“No creo que haya muchos países tan nacionalistas como Argentina y creo que tomé muchas decisiones equivocadas. Vi que tenía que dar un mensaje que no me nacía: especular más y manejar esos tiempos que eran reales, y que me costó ver por mi ambición, por mi necesidad, por mi adrenalina, porque era mi país. Había jugadores que en ese momento no estaban bien, y creo que pensé más en la idea que en lo que necesitaban ellos”, finalizó.