“Todavía no lo creo”: Arturo Vidal sigue dolido por haber quedado al margen de la selección en Copa América

Han pasado los días, debut de Chile ante Perú en Copa América de por medio, y Arturo Vidal sigue lamentando no haber sido convocado a la Roja por Ricardo Gareca en el torneo continental que se disputa en Estados Unidos.

Y es que luego del empate sin goles del representativo nacional ante el seleccionado del Rímac, el King apareció anoche durante la transmisión de un streaming en Twitch junto al reconocido streamer argentino Davo Xeneize, a quien le confesó seguir impactado por su marginación del Equipo de Todos.

La pena de Arturo Vidal

Fue luego que el joven transandino le preguntara por sus sentimientos al ver a sus excompañeros de selección jugando la copa, que Vidal aseveró estar dolido y sorprendido de no vestir la camiseta nacional en un torneo que, según señaló Davo, el chileno ganó en dos ocasiones (2015 y 2016).

No estar, para mí, todavía no lo creo. Es la realidad — Arturo Vidal

“Mira, la verdad. ¿Te digo la verdad? Todavía no me creo no estar en la selección”, reconoció el King, quien con evidente pena, le dijo al streamer “no está. Ya después si juego o no juego, ya es una decisión (...) pero no estar, para mí, todavía no lo creo. Es la realidad”.

La pena de Vidal se hizo más clara luego que Davo comparara su situación con la de Luis Suárez, quien si bien arrancó el proceso del técnico Marcelo Bielsa en la selección uruguaya totalmente marginado, pudo revertir su situación al ser convocado para el torneo como suplente de Darwin Núñez.

“Sí, me hubiese encantado estar. Lo de Luis (Suárez), sí, también es maravilloso que esté en la selección, un jugador que esté metiendo muchos goles en (Inter) Miami, claramente una liga que no es la misma que Europa, pero es un jugador que está vigente, que está metiendo goles, y en su posición está jugando un jugador que está jugando en Liverpool y está haciendo goles, entonces ahí hay una competencia dura”, señaló Vidal, quien insistió en que su ausencia de la Roja es más dolorosa porque en su puesto no existe la misma competencia que tiene Suárez.

Opens in new window Arturo Vidal volvió a hablar de su marginación de la selección durante un streaming con Davo. Fuente: Captura de pantalla del canal Youtube "Los Goats".

“En Chile no hemos tenido la suerte todavía de tener jugadores en los mejores equipos del mundo, entonces todavía hay chances de poder estar. Por eso te digo que yo todavía no me lo creo no estar, pero acepto la decisión del entrenador. Un entrenador nuevo, un entrenador que quiere probar, que quiere ver, y estamos”, agregó.

“Muchas veces me tocó estar ahí, y varios compañeros se quedaron afuera. Ahora me toca mí, por eso siempre lo digo que hay que apoyar de donde estemos, pero sí me ha costado mucho no estar en la selección”, finalizó.