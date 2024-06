“Como nos roban capi querido...”: palabras de Claudio Bravo tras derrota contra Argentina generaron ola de reacciones en redes

La derrota de Chile contra Argentina dejó a los compatriotas bastante tristes puesto que los jugadores de la selección trasandina obtuvieron el punto que rompió el empate a los últimos minutos de partido. Es por eso, que Claudio Bravo decidió dejarle un mensaje a los hinchas para mantener las esperanzas en esta Copa América 2024.

Entre tanto ir y venir llegó finalmente la apertura de la cuenta a los 87 minutos en un lanzamiento de esquina de Lionel Messi que tras algunos rebotes remató al arco Lautaro, aunque tuvieron que esperar algunos segundos a la revisión del VAR.

Al final, y luego de una descomunal atajada de Bravo en los descuentos, el triunfo quedó en poder de Argentina, que clasificó a los cuartos de final con el 1-0. En tanto, La Roja deberá jugarse su paso a esta instancia el próximo sábado en otra final frente a Canadá, que a primera hora venció por la cuenta mínima a Perú para quedar segunda en la zona, con tres unidades.

En este contexto, es donde el capitán de nuestra selección escribió: “Seguimos y sigamos dando la pelea juntos!”, aseguró en su cuenta de Instagram, agregando una cita de un autor desconocido “quien no se rinde en la lucha, tarde o temprano encuentra el éxito”.

La reacción de las redes

Estas palabras generaron una ola de comentarios en la publicación, quienes reclamaron y mostraron todo su cariño por el capitán de la selección nacional. Además, destacaron su desempeño en el encuentro.

“Que un robo y lo sabemos. GRACIAS CAPITÁN”; “Como nos roban capi querido.. Yo sé que ustedes se dan cuenta, pero por normas sabemos que no lo pueden decir al parecer.. Te queremos capi.. Gracias por tanto.. Fuiste el mejor de la cancha”; “Gracias capitán, no por el resultado sino por hacerme créer”; “El partido de hoy es un testimonio de tu incansable espíritu y tu inigualable habilidad. Cada atajada y cada decisión en el campo reflejan tu profundo amor por el fútbol y por nuestra camiseta. Eres más que un jugador; eres un símbolo de perseverancia y pasión para todo un país.”; “Ni Cathy Barriga con Jadue se atrevieron a ROBAR tanto como robó Argentina anoche. Esas derrotas chicas no duelen, porque son pobres.”