Copa América: ¿Messi jugará ante Perú? Sus lesiones vuelven a preocupar

La Selección de Argentina salió victoriosa de la Jornada 2 de la Copa América, luego de vencer a Chile por marcador de 1-0.

La anotación corrió a cargo de Lautaro Martínez, quien al minuto 88 de juego le dio la ventaja a los suyos, para sumar tres unidades más en la competencia.

Leo Messi preocupa a la Selección de Argentina por problema en el aductor

Sin embargo, en el encuentro, Lionel Messi causó preocupación al cuerpo técnico de la Selección de Argentina.

Y es que, el elemento del Inter de Miami sufrió molestias en el aductor derecho, por lo que habrá que esperar para saber si podrá estar en el duelo ante Perú.

Todo se presentó al minuto 23 del encuentro, cuando recibió una fuerte entrada de Gabriel Suazo. Leo se tomó aductor e hizo un gesto que no dejó del todo contento al cuerpo técnico.

Desde entonces, Messi estuvo estirando la pierna y fue atendido por el médico, pero era evidente que había una molestia.

Messi estuvo enfermo los últimos días

Al final del encuentro, el astro argentino habló con los medios de comunicación. Se refirió a su lesión y aclaró que se había sentido mal en los últimos días, por un problema en la garganta, por lo que cree que eso influyó en su molestia física.

“Qué se yo, ahora voy a ver. Sí, me molesta un poco. Pude terminar jugando, espero que no sea nada grave. Fue de la nada. Yo hace un par de días vengo con dolor de garganta y fiebre, quizás un poco eso me pasó factura hoy también. Pero no es algo viejo ni que traía, simplemente una contractura. Veremos”, sentenció.

Hasta ahora, la Selección de Argentina no ha emitido comentario al respecto, por lo que habrá que esperar si estará disponible para el duelo ante Perú.