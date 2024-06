¿Poco público en los estadios de la Copa América? Los números reales desmienten la mala percepción

La organización de la Copa América, a cargo de la Conmebol, ha estado bajo fuertes críticas por los problemas de la mayoría de las canchas de Estados Unidos, especialmente las que pusieron pastelones de pasto natural hace pocas semanas, y porque muchos partidos no se han jugado a estadio lleno.

Lo primero no parece tener excusas, ya que esta solución de parche no dio resultados y enciende una gran alerta de cara al Mundial de Clubes del 2025 y el Mundial de Fútbol del 2026.

En cambio la segunda crítica no se condice con los números de asistencia durante la primera fecha de la Copa América y donde se jugaron ocho partidos.

¿Se puede comparar a la Copa América con la Eurocopa?

El gran problema de la asistencia de público a la Copa América es la comparación con los partidos de la Eurocopa, que se disputa de manera paralela en Alemania, y que se ha jugado con todos los estadios llenos.

Pero la comparación es injusta: a Alemania se puede llegar en avión, tren, bus y auto, y las conexiones entre las distintas sedes se puede hacer cómodamente por vía terrestre.

En cambio para llegar a Estados Unidos solo se puede hacer por avión y las distancias entre las distintas ciudades son enormes, lo que encarece el presupuesto de los hinchas y complica incluso. Argentina, por ejemplo, debutó en Atlanta, de ahí viajó a Nueva York (1.200 km) y cerrará la primera ronda en Miami (2.000 km desde la Gran Manzana al sur de Florida).

A eso se suma que, aunque ha crecido mucho en el último tiempo, el soccer está lejos de ser un deporte popular en Estados Unidos, muy distinto al fanatismo de los alemanes por el fútbol.

¿Cuáles son los partidos que menos gente llevaron?

La mayoría de los comentarios estallaron en redes sociales el sábado pasado cuando Venezuela y Ecuador jugaron en el Levi’s Stadium de San Francisco con 30 mil personas en un estadio que tiene capacidad para 68.500 espectadores.

Algo similar ocurrió con Uruguay vs Panamá, que se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami (65.000), a donde llegaron 33.425 hinchas.

Pero por otro lado, los partidos de Argentina vs Canadá en Atlanta, Colombia vs Paraguay en Houston y Brasil vs Costa Rica en Los Ángeles se jugaron en estadios que estuvieron prácticamente llenos.

¿Cuánto público ha ido a ver los partidos de la Copa América?

Esta fue la asistencia de la primera fecha de la Copa América, donde se disputaron ocho partidos, con un promedio muy bueno, dado el contexto, de 51.590 espectadores por partido: