Familia de hincha de Colo Colo asesinado en el estadio Monumental clama justicia: “Era un hombre de casa, de trabajo”

Claudio Maldonado Gamboa, un hombre de poco más de 40 años, fue finalmente el seguidor de Colo Colo que anoche fue asesinado en las inmediaciones del estadio Monumental por un grupo de desconocidos hinchas que lo apuñalaron en el ingreso al recinto de Macul.

Según información de prensa, Maldonado, oriundo de la comuna de La Pintana, había llegado hasta el reducto colocolino junto a dos de sus cinco hijos para conmemorar en la cancha de Macul el cumpleaños de uno de los menores, sin imaginar que en el suspendido encuentro del Cacique y Universitario de Deportes de Lima iba a ser agredido mortalmente por una turba de desconocidos que también ingresaron al estadio de Colo Colo.

Hincha de siempre de Colo Colo

“Nos enteramos de la situación por unos videos, y mi sobrino que fue, que estaba de cumpleaños, mi hermano los llevó al estadio, a sus dos hijos. Los deja en la entrada del estadio, y mi hermano les dice: ‘Voy a estacionar el auto’, fue a estacionar el auto y nunca más volvió”, contó en CHV Noticias, Rodrigo Maldonado, el menor de los cinco hermanos que tenía la víctima.

Mi hermano era mi padre, me protegía, me cuidaba. Me enseñó a respetar, hicieron daño con él — Rodrigo, hermano de hincha de Colo Colo asesinado

“A mi hermano no lo mataron, a mi hermano lo acribillaron, lo que hicieron con mi hermano fue algo inhumano. Pueden buscar por antecedentes, por Internet, todo. Mi hermano no tenía ni siquiera un parte, ni un antecedente. Mi hermano toda su vida trabajó. Toda su vida fue hincha de Colo Colo, ha viajado a Brasil, siempre, siempre. Toda su vida ha sido un garrero, pero un garrero de corazón, no de hacer desorden. Él llevaba a sus hijos a ver a su equipo, de pasión”, aclaró Rodrigo, quien en su conversación con CHV reconoció que hablaba a nombre de la “destrozada” familia de Claudio para “limpiar el nombre de mi hermano” de una eventual vinculación a hinchas violentos de a Garra Blanca.

“Queremos que se haga justicia, por algo estoy diciendo esto en la tele, para limpiar el nombre de mi hermano y para que se haga justicia. Porque mi hermano era mi padre, me protegía, me cuidaba. Me enseñó a respetar, hicieron daño con él. Lo que hicieron con él no hay palabras. Y yo no tengo miedo, soy el hermano menor, me llamo Rodrigo, y me mataron a mi papito. Dejaron a sus hijos huérfanos”, lamentó.

“Mi hermano ni siquiera entró al estadio, a mi hermano lo mataron fuera del estadio, lo acribillaron, y yo lo único que le pido a la Justicia es que se haga justicia por mi madre, que mi mamita está destrozada”, agregó el hermano de la víctima, quien aseguró que con su muerte, Maldonado dejó sin padre a cinco menores de entre 19 y seis años.

La tragedia de la familia de Maldonado

“Somos seis hermanos hombres. Y mi hermano además tiene cinco hijos de 19, 15, 13 y seis años. Niños chicos que quedaron sin su padre. La Tiare, mi ahijada, quedó sin su padre”, señaló.

“(Los dos hijos que lo acompañaron al estadio) estaban llamándolo por teléfono, y él les contesta ‘ya, si ya voy’, y ahí le empiezan a pegar y se pierde el teléfono. A mi hermano hoy no lo pudimos retirar del Instituto Médico Legal (IML) porque apareció como NN, no estaba identificado. Esto es una tragedia. El plan Estadio Seguro es nada seguro, porque no se puede ir tranquilo al estadio, te matan a ti o le pegan a tu hijo. ¿Qué seguro hay en la sociedad? Era un partido amistoso, y a mi hermano, yo les digo sinceramente, yo hago todo esto para limpiar el nombre de mi hermano porque pueden buscar lo que sea de él porque era un persona honrada”, insistió Rodrigo, quien aseguró que a la fecha sólo el presidente de ByN, Aníbal Mosa, se contactó con los padres de la víctima.

“No nos ha llamado nadie que lleva la investigación, sólo se comunicó el presidente de ByN, habló con mi padre y mi madre, brindándoles todo el apoyo y dándoles el sentido pésame, pero yo no sé si la policía tiene algo o no”, finalizó.