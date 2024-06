Tour de Francia 2024: Vingegaard y Pogacar son los grandes favoritos, pero no los únicos

Jonas Vingegaard en un entrenamiento con el equipo Visma-Lease a Bike en Florencia y luciendo la nueva tricota del equipo, que no podrá vestir el tradicional amarillo por ser el color del líder del Tour de Francia.

Cuando Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar se enfrentaron en el caluroso julio del 2023, la duda más importante era si Pogacar estaría físicamente bien para dar pelea. Este año, cuando ambos ciclistas se preparan para escribir el próximo capítulo en la una de las rivalidades más importantes de la historia del Tour de Francia, el escenario cambió y ahora el danés quien llega con dudas.

Pogacar, el esloveno que ha ganado dos veces el Tour y que terminó detrás de Vingegaard las pasadas dos ediciones, está físicamente en un gran momento antes del inicio del sábado en Florencia, Italia. Pero el el estado físico del actual campeón danés preocupa tras una grave caída en el que descarriló su temporada.

¿Qué pasó con Jonas Vingegaard?

Vingegaard estuvo hospitalizado casi dos semanas en España en abril tras un choque en la Itzulia (el Tour del País Vasco) en el que sufrió una fractura de clavícula y de costillas, así como un pulmón colapsado.

“Por supuesto no sabemos qué tan lejos podemos llegar. Estamos siendo precavidos por que no ha podido competir y su preparación no ha sido ideal”, admitió Merijn Zeeman, director deportivo del Team Visma-Lease a Bike, que el año pasado logró un récord al ganar, con distintos corredores, el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España.

Desde el accidente, Vingegaard no ha tenido ninguna carrera competitiva, pero será puesto a prueba inmediatamente con la primera etapa que llevará a los ciclistas por una serie de complicadas colinas y ascensos en la Toscana.

¿Por qué Pogacar llega tan bien?

En cuanto a Pogacar, viene de ganar el Giro de Italia y buscará el inusual doblete con el Tour en una temporada, algo que se logró por última en 1998 en las piernas de Marco Pantani.

“Hemos trabajado fuertemente todo el año como equipo para prepararnos para esto y esperamos que le podamos dar algo emocionante que ver a todos”, dijo el talento esloveno.

“Pogi” tiene un equipo de lujo en el UAE Emirates y será apoyado por sus compañeros Juan Ayuso, Pavel Sivakov, Marc Soler, Nils Politt, Adam Yates, Joao Almeida y Tim Wellens. Ellos pueden ser fundamentales para el triunfo de Pogacar, ya que el haber competido y ganado el Giro, que también dura tres semanas y terminó a fines de mayo, le podría pasar la cuenta al esloveno en las duras etapas finales de la vuelta gala.

¿Hay otros candidatos para el Tour de Francia?

Al nivel de Vingegaard y Pogacar solo se puede considerar al esloveno Primoz Roglic, quien el año pasado ganó el Giro con el Team Visma y esta temporada se cambió al BORA-Hansgrohe. El veterano de 34 años viene de ganar el Critérium du Dauphiné, considerado un buen apronte para el Tour.

El joven belga Remco Evenepoel, de 24 años, y corredor del Soudal Quick-Step es considerado también un talento generacional y lo prueban sus títulos en la Vuelta a España 2022, el Mundial de Ruta 2022 y el Mundial Contrarreloj del 2023, pero en esa caída de la Itzulia donde también estuvo Vingegaard, le dejo una fractura de la clavícula derecha y de la escápula derecha. Corrió en la Dauphiné, incluso se calzó la tricota de líder tras la tercera etapa, pero la lesión le pasó la cuenta en las jornadas finales y eso bajó ostensiblemente los bonos de cara al Tour.

Otros candidatos a considerar, al menos para el podio, son los españoles Carlos Rodríguez (INEOS) y Juan Ayuso (UAE Emirates), el estadounidense Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) y el británico Adam Yates (UAE Emirates). Entre los latinos, podrían destacar el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) y el colombiano Egan Bernal (INEOS), ganador del Tour el 2019.

¿Cuáles son las principales novedades del Tour 2024?

Por primera vez desde 1905, “La Grande Bouclé” no terminará en los Campos Elíseos de París debido a que el calendario coincide con los Juegos Olímpicos. Debido a problemas de logística y seguridad, la última etapa será en Niza el 21 de julio, cinco días antes de inicio de los JJOO.