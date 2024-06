Copa América: Lionel Messi, descartado para el juego entre Argentina y Perú

La Selección de Argentina afrontará su último compromiso, de la Fase de Grupos de la Copa América.

El rival en turno será el conjunto de Perú, que necesita ganar para soñar con avanzar a la siguiente fase, aunque no depende sólo de ellos.

Leo Messi pone a temblar a Argentina y no estará en el duelo ante Perú

El conjunto albiceleste sufrirá una dura baja, luego de que Lionel Messi no podrá ser parte de la convocatoria.

Y es que, el atacante argentino tuvo molestias en el aductor derecho, motivo que lo alejará de disputar el último encuentro de la Fase de Grupos.

De hecho, diferentes reportes de la prensa, revelaron que no estuvo en la última práctica, ya que se mantuvo en el hotel trabajando con los médicos del equipo.

La esperanza es que las molestias desaparezcan, para que pueda estar listo en los Cuartos de Final, en donde Argentina enfrentaría a Ecuador o México.

“Qué se yo, ahora voy a ver. Sí, me molesta un poco. Pude terminar jugando, espero que no sea nada grave. Fue de la nada. Yo hace un par de días vengo con dolor de garganta y fiebre, quizás un poco eso me pasó factura hoy también. Pero no es algo viejo ni que traía, simplemente una contractura. Veremos”, relató Leo al final del duelo ante Chile.

Messi contará con una semana para aliviarse de las molestias, ya que se confirmó que no estará presente en el duelo ante Perú.